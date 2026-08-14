Chelsea Brasil MS embarca para Taça Brasil Sub-13 em Natal

Competição reúne 16 equipes no Ginásio Nélio Dias e começa neste domingo (16)
O Chelsea Brasil MS embarca neste sábado (15) para Natal (RN), onde disputará a Taça Brasil de Futsal Sub-13, organizada pela CBFS. A equipe representa Mato Grosso do Sul na competição nacional e viaja acompanhada pela comissão técnica e familiares. O torneio reunirá 16 equipes no Ginásio Nélio Dias, com o Chelsea Brasil MS no Grupo B. O time sul-mato-grossense terá pela frente Hebraica (RJ), IAPE (MA) e Santa Cruz (TO) na fase de grupos.
A estreia está marcada para segunda-feira (17), às 13h, contra a Hebraica. Antes do início dos jogos, os participantes terão reconhecimento da quadra e congresso técnico no domingo (16). A fase de grupos segue até 19 de agosto, com os dois melhores de cada chave avançando às quartas de final. A decisão está prevista para 23 de agosto, às 10h, encerrando a competição nacional.