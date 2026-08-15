Vereador Otávio Trad homenageia policiais rodoviários federais com Medalha Legislativa Vladimir Benedito Struck

Na noite desta quarta-feira (12), a Câmara Municipal de Campo Grande realizou a Sessão Solene “Medalha Legislativa Vladimir Benedito Struck”, em homenagem ao Dia do Policial Rodoviário Federal, a solenidade teve como objetivo reconhecer os integrantes da Polícia que tenham prestado relevantes serviços à coletividade campo-grandense, atuando na segurança pública, na preservação da ordem, na fiscalização das rodovias federais, no combate ao crime, no enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e pessoas, além da proteção da vida.

Na ocasião, o vereador Otávio Trad homenageou os policiais rodoviários, Graciela Machado e Murilo Santos Moreira Leite. “É uma honra participar desta solenidade e reconhecer o trabalho dos Policiais Rodoviários Federais, profissionais que exercem uma missão fundamental na proteção das pessoas e na segurança das nossas rodovias. Esta homenagem é uma forma de valorizar a dedicação e o compromisso de cada policial que atua diariamente em defesa da sociedade”, afirmou o vereador.

HOMENAGEADOS

Graciela Machado é chefe da Seção de Gestão de Pessoas na Superintendência do Mato Grosso do Sul. Também já foi chefe de Gabinete do Superintendente, antes de ingressar na Polícia Rodoviária Federal foi Policial Civil no MS.

Murilo Santos Moreira Leite nasceu em Três Lagoas (MS) e mora em Campo Grande há 40 anos. Graduado em Administração de Empresas pela UNIDERP e Mestre em Administração Pública pela UFMS. Ingressou há 23 anos na PRF e atualmente é professor da pós-graduação em segurança pública e fronteiras da UEMS.