Iniciado por Reinaldo, Hospital Regional de Dourados vai dobrar número de leitos

A importância da agropecuária e da agroindústria para a economia e geração de empregos em Mato Grosso do Sul e no Brasil, foi destacada por Reinaldo Azambuja, candidato ao Senado, na abertura da 33ª Expoac – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Caarapó, na noite de ontem (13). O evento prossegue até domingo (16), no Parque de Exposições Pedro Pedrossian, na BR-163.

“Estou feliz de poder mais uma vez estar presente aqui. Uma festa bonita, uma festa tradicional, a 33ª exposição aqui de Caarapó. Feliz também de poder, como governador, ter feito aqui, nesta região, investimentos importantes que interligaram regiões: Obras como o asfaltamento da MS-278, que liga Fátima do Sul, Nova América, Cristalina e Laguna Carapã com a MS-378, promovendo uma importante integração regional, com pavimentação, para ajudar principalmente o setor que movimenta a economia. Trinta e três por cento do PIB brasileiro é do agro, 29 milhões de empregos é do agro, a agroindústria movimenta a economia local e aqui, na região, a gente vê essa pujança”, ressaltou Reinaldo.

Além da pavimentação da MS-278, o governo de Reinaldo (2015-2022) foi responsável por reconstruir 74 km da MS-156, entre Caarapó e Amambai, e encaminhou a pavimentação da MS-378, abrindo novos caminhos para o desenvolvimento e o escoamento da produção. Juntas, as rodovias MS-378 e MS-278 formam um novo eixo de integração entre Fátima do Sul, Caarapó, Laguna Carapã e Ponta Porã.

Na área urbana de Caarapó, o governo Reinaldo entregou asfalto e drenagem da Avenida Dom Pedro II, recuperou o acesso e destinou recursos para a reconstrução do Balneário Ayrton Senna, além de ajudar a reformar e ampliar o Hospital São Mateus.

Reinaldo, candidato ao Senado pela coligação “Fazendo o Futuro Acontecer” (PL, União-PP, Republicanos, PSDB-Cidadania, PSD, MDB, Podemos e Avante), destacou o papel da Exposição Agropecuária de Caarapó, que reúne atrações para toda a família, com atividades voltadas ao agronegócio, cultura, entretenimento, negócios e é inclusiva, pois leva acessibilidade a crianças atípicas por meio de atividades direcionadas e acolhimento sensorial.