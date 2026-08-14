Semu certifica mais de 300 mulheres em cursos de capacitação

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), certificou 340 mulheres que concluíram cursos da Escola de Capacitação da Semu (Escap), em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (13), no CRAS Aero Rancho. A entrega contemplou turmas formadas nos meses de junho e julho de 2026, com capacitações voltadas à qualificação profissional, geração de renda e fortalecimento da autonomia feminina na Região Urbana do Anhanduizinho e bairros adjacentes.

As participantes receberam certificados dos cursos de Assistente Administrativo, Design de Sobrancelhas, Oratória, Manicure e Pedicure, Crochê, Bordado, Cerimonial e Eventos, Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos e Cerimonial e Eventos – Módulo II.

Durante a cerimônia, a prefeita Adriane Lopes destacou o impacto da qualificação na vida das mulheres e nas comunidades onde vivem. “Quando uma mulher tem um certificado na mão, quando ela gera renda, a gente passa a ter voz. O importante não é mostrar para alguém o que você é, mas se apropriar daquilo que você é e do que você consegue daqui para frente”, afirmou.

Prefeita Adriane Lopes discursa durante cerimônia de certificação de mulheres formadas pela Escap, no CRAS Aero Rancho.

A prefeita ressaltou ainda que a administração municipal busca ampliar o acesso à capacitação para diferentes regiões da Capital, criando oportunidades para que mais mulheres possam se preparar para o mercado de trabalho. “Uma mulher decidida a ajudar o marido ou a fazer algo pela sua casa, ela muda uma comunidade. E isso está acontecendo aqui no CRAS hoje”, disse Adriane.

Para a secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, a ampliação das ações de capacitação é resultado do apoio às políticas públicas voltadas às mulheres. “Se a Secretaria da Mulher conseguiu chegar a tantos lugares e avançar tanto na proteção e no fortalecimento da mulher, é porque temos na nossa retaguarda duas mulheres que não medem esforços para apoiar os projetos”, destacou.

Angélica também anunciou novas ações de qualificação em cinco CRAS, com foco em oportunidades relacionadas à Rota Bioceânica. “Vamos começar um curso na área da Rota Bioceânica. Vamos capacitar mulheres em cinco CRAS para atuar na área de hotelaria, como camareira e recepcionista de hotel, além de cursos para lanchonete e cuidadora de idosos”, explicou. Segundo ela, a orientação é ampliar gradativamente as ações da Semu nas sete regiões da Capital. “Todos os projetos que temos apresentado à nossa prefeita têm recebido apoio, e ela tem nos orientado a chegar às sete regiões da Capital”, afirmou.

Secretária executiva da Mulher, Angélica Fontanari, discursa durante cerimônia de certificação de mulheres formadas pela Escap, no CRAS Aero Rancho.

Entre as certificadas está a venezuelana Leida Yolimar Morocoima, que vive em Campo Grande há sete anos. Ela destacou a dedicação dos professores e o interesse em continuar aprendendo. “Eu amo aprender. Gosto muito do conhecimento, e a professora é muito dedicada. Ela gosta de ensinar seus alunos”, contou. Leida soube dos cursos por meio de uma mensagem encaminhada por uma profissional do Mais Social e recentemente começou uma nova etapa profissional com uma empresa de produtos.

Moradora do Aero Rancho, Kellen Carolin Duarte Orozco concluiu cursos de maquiagem, design de sobrancelhas e cílios e pretende empreender na área da beleza. “Gosto muito da área e, futuramente, quero abrir meu empreendimento nesse ramo. Então, já tenho um norte de como vou poder trabalhar nessa área”, afirmou. Ela também destacou a importância de levar as capacitações para os bairros. “Os cursos vindo para o bairro são muito importantes para nós, mulheres”, disse.

Kellen Carolin Duarte Orozco ao lado de acompanhante durante cerimônia de certificação de mulheres formadas pela Escap, no CRAS Aero Rancho.

Aos 16 anos, Kiara dos Santos Ogata, moradora do Jardim Tijuca, concluiu o curso de Oratória. Para ela, a formação ajudou a desenvolver habilidades importantes para sua vida pessoal e profissional. “Foi muito bom para mim conseguir adquirir algumas dicas e aprimorar mais meu conhecimento”, contou. Kiara soube do curso por meio de uma amiga da escola e pretende continuar buscando novas capacitações.

Além da entrega dos certificados, a programação contou com atendimentos da Semu, ampliando o acesso das participantes a serviços e oportunidades relacionados à autonomia, empreendedorismo e inserção no mercado de trabalho, com destaque para os programas Mulher Empreendedora e Emprega Mulher.

Responsável pela Sala da Mulher Empreendedora da Semu, Waleska Veiga explicou que o espaço oferece suporte para mulheres que estão iniciando um negócio ou buscando novas oportunidades. “A Sala da Mulher veio oferecer abertura de e-mail para as mulheres que estão começando um novo negócio, mulheres que saíram de situação de vulnerabilidade e estão buscando uma nova oportunidade. Aquelas que querem empreender encontram aqui o serviço da Semu”, explicou.

Segundo Waleska, o atendimento também busca apoiar mulheres que desejam iniciar uma nova etapa de vida. “Estamos à disposição delas, daquelas mulheres que querem dar um recomeço em suas vidas”, afirmou.