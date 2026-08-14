Subea encerra semana de atendimentos no Jd. Carioca

O Consultório Móvel da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea), de atendimentos a cães e gatos, realiza nesta sexta-feira (14) o último dia de atendimento no Jardim Carioca. Os serviços estão sendo oferecidos gratuitamente na praça do bairro, localizada na Rua Aracy de Almeida, em frente ao número 948.

São disponibilizadas 15 senhas para castração e 15 senhas para consulta. O atendimento é destinado aos moradores que atendem aos critérios do programa.

Para ser atendido, é necessário apresentar:

CadÚnico atualizado;

Documento com foto;

Comprovante de residência.

A Subea orienta os moradores a aproveitarem o último dia de atendimento no bairro e acompanharem o calendário do Consultório Móvel para conferir a próxima região atendida.