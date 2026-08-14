Zoo de SP recebe papagaios resgatados do tráfico internacional

Animais passaram por quarentena e avaliações clínicas antes de serem levados ao Bosque da Conservação

Milton
Publicado por Milton
Foto: Zoo SP

Zoo de SP recebe nove papagaios vítimas do tráfico

Nove papagaios que sobreviveram a uma tentativa de tráfico internacional de fauna silvestre foram destinados ao Zoológico de São Paulo nesta semana. As aves foram encaminhadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) à instituição paulista.

O grupo é formado por seis papagaios-de-cara-roxa (Amazona brasiliensis) e três papagaios-charão (Amazona pretrei), espécies ameaçadas de extinção. Os animais agora ocupam o Bosque da Conservação, área destinada à proteção e acompanhamento de espécies ameaçadas.

Os papagaios chegaram ao zoológico em março, quando tinham aproximadamente cinco meses de vida. Antes da transferência para o novo espaço, passaram por período de quarentena e avaliações clínicas para verificar as condições de saúde e garantir a adaptação segura.

O Bosque da Conservação permite que os visitantes acompanhem parte das ações desenvolvidas pelo zoológico para preservar espécies ameaçadas. A chegada dos animais reforça o trabalho de recuperação e proteção da fauna silvestre após situações de tráfico.

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