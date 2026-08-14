Caarapó avança no atendimento à população durante a 33ª EXPOAC com ações inéditas de saúde, inclusão e cidadania.

Pela primeira vez, a EXPOAC recebe um amplo pacote de serviços públicos e uma programação especial da EXPOAC Inclusiva, com atendimento em saúde, assistência, cidadania e espaços de acolhimento para pessoas com deficiência e crianças neurodivergentes.

Uma programação inédita que transforma a maior festa de Caarapó também em um espaço de cuidado, inclusão, prevenção e cidadania.

A 33ª EXPOAC, além de celebrar a tradição e a cultura de Caarapó, também se transforma em um grande espaço de atendimento à população. Pela primeira vez, o evento recebe uma programação integrada de serviços públicos, levando atendimentos especializados para mais perto das famílias e ampliando o acesso da população a ações de saúde, inclusão, assistência e cidadania.

A iniciativa é resultado de um trabalho conjunto entre o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Caarapó, por meio das Secretarias Municipais de Saúde; Educação, Esporte e Cultura; e Assistência Social, que uniram esforços para proporcionar uma programação especial durante os dias 14 e 15 de agosto.

A novidade também marca a realização da primeira EXPOAC Inclusiva, criada para garantir que o evento seja um espaço de participação, acolhimento e respeito às diferenças. Entre os destaques está a Sala Sensorial, preparada especialmente para oferecer um ambiente de tranquilidade, acolhimento e regulação sensorial para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares. A programação também conta com a Tenda Superar, com atividades especiais voltadas às crianças.