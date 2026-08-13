Aluna do Senar/MS conquista destaque nacional na OBAP

Estudante do curso Técnico em Agropecuária se destacou na etapa nacional da competição, realizada em Uberaba (MG)

A estudante Tiffany Alessio Pereira, aluna do Senar/MS, conquistou a segunda maior nota individual da 15ª Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP), realizada entre os dias 3 e 8 de agosto, em Uberaba (MG). A jovem cursa Técnico em Agropecuária, na modalidade presencial, no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande.

Tiffany integrou a equipe do Senar/MS ao lado de Guilherme Fontoura e Luane Santos, sob orientação da instrutora Ana Rati. O grupo havia alcançado a maior pontuação na etapa classificatória, realizada de forma virtual, garantindo uma vaga entre as equipes que avançaram para a fase presencial da competição nacional.

Na etapa final, a estudante manteve o desempenho e ficou entre os principais participantes da olimpíada, demonstrando os conhecimentos adquiridos durante a formação técnica. Promovida pelo Instituto Federal do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS), a OBAP reúne estudantes de cursos técnicos e avalia competências relacionadas às áreas de produção e recursos naturais.

O resultado também mantém o Senar/MS no pódio pelo segundo ano consecutivo. Em 2025, na estreia da instituição na competição, uma equipe formada por alunos dos cursos técnicos em Agropecuária e Florestas conquistou medalha de bronze, reforçando a participação do Senar/MS em uma das principais olimpíadas nacionais voltadas à formação técnica no setor agropecuário.