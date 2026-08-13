ITAPORÃ: Prefeitura amplia ações ambientais e leva campanhas de reciclagem às escolas municipais

Iniciativa do Executivo Municipal une educação ambiental, coleta seletiva, geração de renda e participação da comunidade em ações permanentes de sustentabilidade

A Prefeitura de Itaporã, por meio da Gerência Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a Gerência Municipal de Educação, vem fortalecendo as políticas públicas voltadas à preservação ambiental e à sustentabilidade no município. Como parte desse trabalho, foram lançadas duas novas campanhas de reciclagem que serão desenvolvidas nas escolas da Rede Municipal de Ensino, envolvendo professores, estudantes e suas famílias.

As ações foram apresentadas na última segunda-feira (03/08), durante uma palestra de Educação Ambiental com ênfase na gestão de resíduos sólidos, realizada para os professores da Rede Municipal. A iniciativa representa mais um passo do Executivo Municipal na construção de uma cultura de responsabilidade ambiental, levando informação e práticas sustentáveis para dentro das escolas e, consequentemente, para toda a comunidade.

Durante a capacitação, os educadores receberam orientações sobre a classificação dos resíduos, a importância da coleta seletiva e os benefícios da reciclagem. Também conheceram as estratégias que serão adotadas para a implantação de duas campanhas: a coleta de óleo de cozinha usado e a arrecadação de materiais recicláveis.



Educação ambiental começa nas escolas

A proposta da Prefeitura é transformar as escolas em pontos de mobilização ambiental, estimulando a participação dos alunos e de suas famílias no descarte correto dos resíduos.

Na campanha de coleta de óleo de cozinha usado, os moradores deverão armazenar o óleo vegetal já frio em garrafas PET e encaminhá-lo por meio dos estudantes às escolas participantes. O material será posteriormente recolhido por uma empresa especializada, que fará a destinação adequada para reciclagem.

Um dos diferenciais da iniciativa é que a arrecadação também poderá gerar recursos para as Associações de Pais e Mestres (APMs), de acordo com a quantidade de óleo coletada. Os valores poderão ser utilizados pelas próprias associações em materiais pedagógicos, melhorias na estrutura das escolas, projetos ambientais e outras ações definidas pela comunidade escolar.

Além do óleo de cozinha, as escolas municipais também receberão materiais recicláveis, como papel, papelão, plásticos e metais, incluindo latas de alumínio e aço. Os materiais deverão ser entregues limpos e secos e terão como destino a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Itaporã/MS – RECIPORÃ.

Com essa iniciativa, o Executivo Municipal amplia a coleta seletiva e, ao mesmo tempo, contribui para o fortalecimento da associação, valorizando o trabalho dos catadores, promovendo inclusão social e colaborando para a geração de renda no município.





Prefeitura orienta sobre descarte do óleo de cozinha

A Gerência Municipal de Meio Ambiente também reforça a importância do descarte correto do óleo vegetal utilizado nas residências.

Para participar da campanha, a população deve esperar o óleo esfriar, colocá-lo em uma garrafa PET utilizando, preferencialmente, um funil, fechar bem a embalagem para evitar vazamentos e odores e entregá-la na escola participante.



A orientação é que óleo vegetal não seja misturado com gordura ou óleo de origem animal.



O descarte inadequado do óleo de cozinha pode causar sérios prejuízos ambientais. Quando lançado em pias, no solo ou em cursos d’água, o produto pode contaminar rios e nascentes, prejudicar a fauna e a flora aquáticas, infiltrar-se no solo, provocar obstruções nas redes de esgoto, contribuir para alagamentos e aumentar os custos dos serviços de tratamento de água e esgoto.



Reciclagem gera benefícios ambientais e sociais

Ao incentivar a separação e a destinação correta dos resíduos, a Prefeitura de Itaporã busca reduzir o volume de materiais encaminhados aos aterros sanitários, preservar recursos naturais e diminuir os impactos provocados pelo descarte irregular.

A iniciativa também fortalece a cadeia da reciclagem no município. Ao destinar os materiais à RECIPORÃ, a administração municipal contribui para a geração de trabalho e renda e para a valorização dos profissionais que atuam na coleta e triagem dos recicláveis.

Dessa forma, a política ambiental desenvolvida pelo Executivo Municipal integra diferentes áreas e transforma a reciclagem em uma ferramenta de educação, preservação ambiental, inclusão social e desenvolvimento sustentável.



Parceria com o Rotary amplia mobilização ambiental

As ações da Prefeitura também foram apresentadas na reunião do Rotary Club de Itaporã, realizada na mesma segunda-feira (03/08), pelo gerente municipal de Meio Ambiente, José Assis de Lara Júnior.

Durante o encontro, foi reforçada a parceria entre o Rotary Club e a Gerência Municipal de Meio Ambiente na campanha permanente de arrecadação de tampinhas plásticas e cartelas de medicamentos (blisters).

Os materiais arrecadados também são destinados à RECIPORÃ, ampliando o volume de resíduos encaminhados para a reciclagem e contribuindo para o fortalecimento da associação e para a geração de renda dos catadores.



Executivo Municipal aposta em conscientização e participação da comunidade

Com a implantação das novas campanhas, a Prefeitura de Itaporã reforça o compromisso do Executivo Municipal com a construção de políticas públicas ambientais permanentes, tendo a educação como uma das principais ferramentas de transformação.

A iniciativa busca envolver estudantes, famílias, professores, entidades e toda a comunidade em uma rede de responsabilidade compartilhada pelo correto gerenciamento dos resíduos.

Ao levar a educação ambiental para as escolas e estimular a participação das famílias, o Município amplia o alcance das ações e cria condições para que hábitos sustentáveis sejam incorporados ao cotidiano da população.

As iniciativas representam, assim, uma atuação integrada do Executivo Municipal em favor do meio ambiente, unindo preservação ambiental, educação, coleta seletiva, inclusão social e geração de renda, com o objetivo de construir uma Itaporã cada vez mais consciente e sustentável.

