Pantanal SAF confirma José Carlos Barros para Copa MS e Estadual 2027

Apresentação está prevista para 20 de agosto, quando terá início a preparação do elenco

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Treinador campeão da Série B do Estadual assume projeto profissional do clube para as próximas competições

O Pantanal SAF confirmou José Carlos Barros como treinador para a Copa MS e o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. A definição foi anunciada pelo presidente Gilmar “Mazinho” Ribeiro durante o pré-arbitral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Barros chega ao clube após conquistar, neste mês, o título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense. Com a conquista, o treinador também garantiu o acesso da equipe à elite estadual.

A apresentação do novo comandante está marcada para 20 de agosto. A partir da data, o técnico deverá iniciar os trabalhos para a formação do elenco que disputará a Copa MS ainda neste segundo semestre.

A competição será inédita no calendário profissional de Mato Grosso do Sul e reunirá clubes das Séries A e B. O campeão terá como prêmio uma vaga na Copa do Brasil de 2027, enquanto o Pantanal busca utilizar o torneio para preparar o projeto visando ao Estadual do próximo ano.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

BODOQUENA: Coordenadoria da mulher realiza abertura do agosto lilás.

ANELISE PEREIRA - 0
A Coordenadoria da Mulher de Bodoquena realizou, na sexta-feira (7 de agosto), a abertura oficial da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização, prevenção e...
Leia mais

PF deflagra operação que mira Nelson Wilians

Milton - 0
Operação investiga movimentação de recursos por empresas no Brasil e no exterior A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena para investigar um...
Leia mais

Noruega suspende importação de proteínas do Brasil

Milton - 0
Bloqueio da Noruega preocupa exportadores brasileiros A Noruega deixará de importar carnes e derivados do Brasil a partir de 3 de setembro de 2026, seguindo...
Leia mais

Biblioteca Municipal reabre com programação gratuita

ANELISE PEREIRA - 0
A Biblioteca Pública Municipal Anna Luiza Prado Bastos será reaberta oficialmente nesta quarta-feira (12), às 8h, na Esplanada Ferroviária. A programação gratuita reúne música,...
Leia mais