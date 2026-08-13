Pantanal SAF confirma José Carlos Barros para Copa MS e Estadual 2027

Treinador campeão da Série B do Estadual assume projeto profissional do clube para as próximas competições

O Pantanal SAF confirmou José Carlos Barros como treinador para a Copa MS e o Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027. A definição foi anunciada pelo presidente Gilmar “Mazinho” Ribeiro durante o pré-arbitral da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

Barros chega ao clube após conquistar, neste mês, o título da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense. Com a conquista, o treinador também garantiu o acesso da equipe à elite estadual.

A apresentação do novo comandante está marcada para 20 de agosto. A partir da data, o técnico deverá iniciar os trabalhos para a formação do elenco que disputará a Copa MS ainda neste segundo semestre.

A competição será inédita no calendário profissional de Mato Grosso do Sul e reunirá clubes das Séries A e B. O campeão terá como prêmio uma vaga na Copa do Brasil de 2027, enquanto o Pantanal busca utilizar o torneio para preparar o projeto visando ao Estadual do próximo ano.