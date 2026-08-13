Tango leva música, dança e emoção aos idosos do Asilo São João Bosco

O Asilo São João Bosco recebeu, nesta quarta-feira (12), uma apresentação especial de tango que levou música, dança, cultura e muita emoção aos idosos da instituição. A atividade foi realizada por meio da parceria com o Sesc Cultura, que vem promovendo uma programação cultural especial para os residentes ao longo do ano.

O espetáculo foi apresentado pela Cia Tango Vip, primeira companhia de Tango de Mato Grosso do Sul, em uma apresentação que encantou o público e proporcionou aos idosos um contato especial com a dança e a cultura argentina. No Asilo, os bailarinos apresentaram um fragmento do espetáculo “Caminhos do Tango”, reunindo técnica, elegância e paixão em uma tarde marcada por aplausos e sorrisos.

Dirigida por Camilla Marques, a Cia Tango Vip nasceu em 2021 e estreou seu primeiro espetáculo na abertura do Festival Caminhos do Tango. Atualmente, a companhia conta com nove bailarinos e dois espetáculos em seu portfólio, desenvolvendo trabalhos com grandes nomes do tango nacional e internacional. A proposta é ampliar o alcance do Espaço Tango Vip e levar o tango para diferentes públicos em Mato Grosso do Sul e em outras regiões do Brasil.

Para a presidente do Asilo São João Bosco, Isislene Gomes Magalhães, iniciativas como essa têm um significado especial para a rotina dos idosos. “Trazer apresentações como essa para dentro do Asilo é uma forma de proporcionar aos nossos residentes novas experiências, aproximá-los da cultura e criar momentos de alegria e convivência. A música e a dança têm esse poder de despertar emoções e memórias, e foi muito bonito ver a reação deles durante a apresentação”, destacou.

A diretora da Cia Tango Vip, Camilla Marques, também ressaltou a importância de levar a dança para diferentes espaços e públicos. “Ficamos muito felizes em participar dessa ação tão importante do Sesc Cultura junto ao Asilo São João Bosco. Foi uma experiência especial interagir com esse público, que muitos tiveram contato com o tango na mocidade, na juventude, escutavam tango em suas casas, participaram do período de Carlos Gardel. Deu para ver nos olhos que eles estavam relembrando, vivenciando algo que fez parte da vida. Foi muito especial participar e esperamos que aconteçam mais vezes ações como essa”, afirmou.

A apresentação teve direção e coreografias de Camilla Marques, com coreografias também assinadas por Rafael Bittencourt. Participaram da apresentação os bailarinos Anderson Peres, André Reis, Arguilhera, Beatriz Prates, Camilla Marques, Cristiele Rodrigues, Giovane Oliveira, Nara Vargas e Sara Brasil.

A iniciativa faz parte da parceria entre o Asilo São João Bosco e o Sesc Cultura, que tem como objetivo ampliar o acesso dos idosos a diferentes manifestações artísticas e culturais. A programação prevê novas atrações ao longo dos próximos meses, levando música, dança, arte e momentos de convivência para dentro da instituição.

Sobre o Asilo

Fundado em 23 de outubro de 1923, o Asilo São João Bosco completa 103 anos de atuação social em 2026. A instituição atende atualmente cerca de 90 idosos em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, seis refeições diárias, cuidadores 24 horas e serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional e pedagogia, além de atividades recreativas, culturais e religiosas e apoio emocional e espiritual.

A manutenção desse trabalho é viabilizada por diferentes fontes de recursos. Atualmente, 44% do custeio da instituição são provenientes de recursos públicos, enquanto os outros 56% dependem de doações da sociedade e de ações beneficentes. Por isso, iniciativas como a Noite de Massas fazem parte do calendário de ações da instituição para arrecadação e mobilização da comunidade.

Como ajudar

Além da participação nos eventos e bazares, a comunidade pode contribuir com o Asilo por meio de doações via Pix, alimentos, produtos de higiene e limpeza e fraldas geriátricas, além da destinação de parte do Imposto de Renda. Também é possível colaborar como voluntário ou visitante da instituição.

Serviço

Informações:

(67) 3345-0500

WhatsApp: (67) 98402-7626

Instagram: @asilosaojaoobosco | @bazar.asilosaojaobosco

Site: www.asilosaojoaobosco.org.br