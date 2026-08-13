Ponte desaba e caminhoneiro morre no Rio Taquari em MS

Equipes de resgate atuam no local, enquanto o governo estadual investiga as causas do desabamento da estrutura

Uma ponte sobre o Rio Taquari, na MS-168, desabou na manhã desta quinta-feira (13), na região da Serra da Alegria, entre Corumbá e Coxim. Uma carreta caiu no rio após a estrutura ceder. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas estavam no veículo no momento do acidente. Uma delas conseguiu sair e sobreviveu, enquanto o motorista ficou preso na carreta e morreu.

Imagens feitas após o desabamento mostram parte da ponte destruída, com um trecho inclinado e parcialmente dentro da água. Equipes de resgate permanecem no local para retirar o corpo do caminhoneiro. A ponte João Wenceslau Leite de Barros foi concluída em setembro de 2009. O governo de Mato Grosso do Sul enviou equipes da Secretaria de Infraestrutura e Logística para investigar as causas do desabamento.

Confira a nota do governo sobre o desabamento da ponte:

O Governo de Mato Grosso do Sul informa que apura as causas de um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (13) com a queda de parte da estrutura da ponte João Wenceslau Leite de Barros, construída e entregue entre os anos de 2008 e 2009 (concluída em setembro de 2009) sobre o rio Taquari. Um caminhão que passava pelo local caiu no rio após parte da estrutura ceder.

A ponte de concreto armado fica no trecho entre as rodovias MS-214 e MS-423, em região conhecida por interligar os pantanais da Nhecolândia e do Paiaguás. Equipes da Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) já trabalham para identificar os motivos da queda da estrutura e, havendo novas informações, as mesmas serão devidamente divulgadas à toda a imprensa.

Também foram acionadas equipes do Corpo de Bombeiros, já que as informações preliminares indicam que o condutor do caminhão está desaparecido. O veículo está submerso no rio e equipes de resgate estão realizando os trabalhos de busca em toda a área.