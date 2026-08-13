Zé Teixeira destaca combate ao tráfico e educação de excelência em MS

A garantia de um futuro com ensino de qualidade para as crianças e a proteção das famílias sul-mato-grossenses contra o crime organizado motivam as novas ações do deputado estadual Zé Teixeira (PL) na Assembleia Legislativa. Nesta quinta-feira (13), o parlamentar apresentou moções de congratulação para evidenciar o trabalho decisivo de educadores que elevaram o patamar de ensino em Alcinópolis e de policiais militares que barram o avanço do tráfico de drogas na fronteira do Brasil com a Bolívia, em Corumbá.

Na área da educação, Zé Teixeira reconhece o esforço conjunto que garantiu a Alcinópolis a nota 6,9 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), posicionando a cidade no segundo lugar entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A homenagem, direcionada ao prefeito Weliton da Silva Guimarães e ao secretário municipal de Educação, Thierry França Porato, estende-se a todos os professores, gestores, servidores e famílias locais. O resultado comprova que o planejamento estratégico e a dedicação diária dentro das salas de aula transformam a realidade da comunidade e ampliam as oportunidades reais para os jovens.

A construção de um Estado próspero também exige pulso firme na segurança pública, garantindo o ambiente pacífico necessário para o desenvolvimento social. Por isso, o parlamentar destinou reconhecimento direto aos policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar de Corumbá, com destaque para o cabo Weslley dos Santos Guimarães e o soldado Renan Wilson Varanis da Silva. Os militares atuam na linha de frente e de forma contínua no enfrentamento ao tráfico nacional e internacional.

Em operações recentes de alta complexidade e preparo técnico, as equipes interceptaram dezenas de quilos de entorpecentes, como skunk e cocaína, muitas vezes ocultos em fardos de alimentos e bagagens de ônibus provenientes do país vizinho. Ao levar essas pautas ao plenário, Zé Teixeira reforça que o reconhecimento institucional serve como um estímulo para a continuidade dos bons serviços prestados à população.



