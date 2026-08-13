Prefeito de Ivinhema anuncia corte de apoio ao time em 2027

Prefeitura deixará de repassar recursos ao futebol profissional na próxima temporada.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Clube terá de buscar novas fontes de financiamento para disputar Estadual e Série D.

O prefeito Juliano Ferro anunciou que Ivinhema não destinará recursos para a manutenção da equipe profissional em 2027. A decisão foi divulgada em vídeo publicado nas redes sociais oficiais do município. O corte ocorre após o Ivinhema Futebol Clube garantir vaga no Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2027 e conquistar participação inédita no Campeonato Brasileiro da Série D. A classificação nacional representa um marco para o futebol do município.

Com a presença em duas competições, o clube terá pela frente custos maiores com estrutura, viagens, logística e formação do elenco. A participação na Série D também amplia a exposição do Ivinhema no cenário esportivo nacional. Sem o repasse municipal, a diretoria deverá buscar patrocinadores, investidores e outras fontes de receita para viabilizar a temporada.

O desafio agora será estruturar financeiramente o clube para manter a equipe nas competições previstas para 2027.

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