Copa MS reúne clubes e avança para definição da competição

Campeão garantirá vaga na Copa do Brasil de 2027

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realizou, nesta quarta-feira (12), a primeira reunião técnico-administrativa para tratar da Copa MS, prevista para ocorrer entre outubro e dezembro de 2026.

O encontro reuniu dirigentes de clubes da Capital e do interior, presencialmente e por videoconferência, com representantes de CRA, São Gabriel, Aquidauanense, Pantanal, Taveirópolis, União ABC, Operário FC, DAC, Naviraiense, Corumbaense e Sete de Setembro.

Durante a reunião, a FFMS apresentou a proposta da competição, que poderá reunir equipes das Séries A e B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. Os clubes demonstraram interesse, mas ainda precisam confirmar oficialmente a participação.

A Reunião Técnica está marcada para a próxima quarta-feira (19), quando os dirigentes deverão assinar a confirmação de participação. Após essa etapa, a Federação definirá o número de equipes, o formato, o regulamento e a tabela da Copa MS.

Segundo o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, a competição busca ampliar o calendário estadual, manter clubes e profissionais em atividade e contribuir para a preparação das equipes visando à temporada de 2027. O campeão também garantirá a terceira vaga de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil de 2027.