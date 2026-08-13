SIDROLÂNDIA: Água da cozinha ganha novo destino com Projeto Círculo de Bananeiras na Escola Municipal João Batista

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na Escola Municipal João Batista, no Assentamento Eldorado I, a água utilizada na cozinha passou a ter um novo destino por meio do Projeto Círculo de Bananeiras. A iniciativa reaproveita a chamada água cinza em uma área de cultivo e transforma a prática em aprendizado sobre sustentabilidade e soluções que também podem ser aplicadas à realidade das propriedades rurais.

A proposta começou a ser discutida durante a preparação da 9ª Feira de Sementes Crioulas, quando a escola apresentou uma dificuldade relacionada ao sistema de fossa. Como o solo da região possui água em pouca profundidade, a estrutura tem limitações para receber todo o volume gerado diariamente.

A partir dessa necessidade, foi adotada uma alternativa simples e adequada à realidade local: a água proveniente da cozinha foi separada das demais águas destinadas ao sistema de fossa e direcionada para dois círculos preparados na área externa da escola, onde foram plantadas bananeiras.

Além das bananeiras, o espaço poderá receber plantas como abóbora, melancia e melão.

Educação ambiental construída em conjunto

O projeto também utiliza a proposta do EcoCírculo, uma dinâmica de educação ambiental baseada na troca de conhecimentos, reflexão e participação coletiva.

Durante os encontros, os estudantes são estimulados a observar situações do próprio cotidiano, refletir sobre os impactos das escolhas no meio ambiente e discutir alternativas sustentáveis que possam ser aplicadas na escola, em casa ou na comunidade.

Alunos do 7º, 8º e 9º anos participaram das atividades junto a professores, colaboradores da escola, representantes da Comissão Pastoral da Terra (CPT), técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (Sedema) e da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Da escola para as propriedades

Segundo a diretora Giovana Sales, alguns estudantes identificaram situações semelhantes nas propriedades onde vivem e demonstraram interesse em compartilhar e reproduzir o conhecimento junto às famílias.

“Uma coisa que foi muito grande para nós, como professores e educadores, foi ouvir alunos dizendo que têm esse problema com a fossa na casa deles e que vão fazer o círculo de bananeiras lá também. Nossos alunos aprenderam como fazer e vão multiplicar isso em casa”, relata.

Assim, o Projeto Círculo de Bananeiras vai além da experiência realizada dentro da escola: aproxima educação ambiental e realidade rural, estimula a troca de saberes e permite que o conhecimento construído pelos estudantes também alcance suas famílias e a comunidade.

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