Brasil conquista 32 medalhas no Oscar do Chocolate

Marcas brasileiras são premiadas em competição internacional de chocolates artesanais

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dez empresas nacionais aparecem entre os vencedores da etapa das Américas

O Brasil conquistou 32 medalhas na etapa das Américas do International Chocolate Awards, competição internacional dedicada a chocolates artesanais e produtos bean-to-bar. Dez marcas nacionais foram reconhecidas com medalhas de ouro, prata e bronze em diferentes categorias.

Entre os produtos premiados estão chocolates produzidos com ingredientes brasileiros, como cupuaçu, coco, café, queijo Canastra, doce de leite, açaí, castanha-do-pará e baru. A competição reúne produtores da América Latina e do Caribe.

A Cacau Dourado, de Minas Gerais, foi um dos destaques brasileiros ao conquistar os dois ouros relacionados ao país. A marca venceu com o Chocolate 70% Cacau com Cupuaçu e o Chocolate Branco Caramelo com Coco.

Os vencedores da etapa regional seguem para a fase mundial da competição, ampliando a visibilidade dos chocolates brasileiros no mercado internacional. O resultado também destaca a diversidade de sabores e ingredientes utilizados pela produção artesanal nacional.

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