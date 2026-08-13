Asfalto muda realidade do distrito de Nova Itamarati

Pavimentação do Travessão Principal melhora a qualidade de vida da população e facilita o escoamento da produção

A pavimentação asfáltica do Travessão Principal está mudando a realidade da comunidade do distrito de Nova Itamarati. A obra, executada pela gestão do prefeito Eduardo Campos, avança para uma etapa decisiva e deve garantir mais qualidade de vida aos moradores, além de melhorar as condições de tráfego e facilitar o escoamento da produção da região.

Na manhã desta terça-feira, dia 11, a empresa responsável pela execução dos serviços realizava a imprimação do Travessão Principal. Essa etapa consiste na aplicação de uma fina camada de material asfáltico sobre a base já preparada, procedimento necessário antes da aplicação da massa asfáltica.

A obra recebe investimento total de R$ 6.272.000,00, recurso viabilizado por meio do Orçamento da União, com atuação do prefeito Eduardo Campos e apoio do senador Nelsinho Trad junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Os recursos são destinados por meio do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano, tendo a Caixa Econômica Federal como agente financeiro.

A Etapa 3, executada pela empresa Maracaju Engenharia e Empreendimentos Ltda., está bastante adiantada. A previsão é de que o trecho possa receber a massa asfáltica ainda nesta semana. Ao todo, serão pavimentados mais de 3,5 quilômetros de via.

De acordo com a equipe técnica responsável pela obra, o trecho recebeu inicialmente a sub-base e, posteriormente, a base, chegando agora à etapa de imprimação. Como o Travessão Principal registra grande fluxo de veículos, especialmente caminhões pesados utilizados no transporte da produção, a estrutura da base foi reforçada para suportar a movimentação.

O prefeito Eduardo Campos destacou que os trabalhos terão continuidade até a conclusão das obras anunciadas para o distrito de Nova Itamarati e também para outras localidades de Ponta Porã.

“Há muito tempo a comunidade do Itamarati esperava por esse benefício. Buscamos parceiros, fomos a Brasília e agora estamos concretizando mais essa importante obra, que vai dar um novo visual e assegurar melhoria na qualidade de vida da população”, afirmou.

Comunidade comemora desenvolvimento

A chegada da pavimentação também é motivo de otimismo entre moradores e empresários do distrito, que enxergam nas obras novas oportunidades de crescimento e investimentos.

O empresário Claudinei Rossato acompanhou de perto, na manhã desta terça-feira, o trabalho das equipes e das máquinas durante a execução da imprimação. Para ele, ver o antigo sonho da comunidade começar a se tornar realidade é uma motivação para continuar investindo no distrito.

“Cheguei aqui no distrito há mais de 18 anos. Essa região onde estou agora só tinha colonião, era só mato. Mesmo assim, confiamos e implantei aqui uma pequena loja de material de construção. Um tempo depois, iniciei a construção de um salão maior, que ficou um período parado, mas agora muda tudo com esse desenvolvimento”, relatou.

Rossato afirmou ainda que pretende ampliar os investimentos. “Vamos investir mais porque estamos participando e acompanhando o desenvolvimento do Itamarati. É muito bom, uma maravilha, e é bom não só para mim, mas para toda a população que vive aqui”, destacou.

O aposentado Joel Machado de Oliveira também fez questão de acompanhar o momento que considera histórico para a comunidade. Morador da região desde o início do assentamento, ele lembra das dificuldades enfrentadas pelos moradores, principalmente em períodos de vento.

“Aqui, quando ventava, vinha muita poeira para dentro de casa. Minha família reside aqui desde o início do assentamento e agora, com a pavimentação asfáltica, só temos a agradecer, porque a vida das pessoas, de agora em diante, vai melhorar”, afirmou.

Com a conclusão da pavimentação, o Travessão Principal deverá proporcionar mais segurança e conforto para moradores, produtores e transportadores, fortalecendo a infraestrutura do distrito e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Nova Itamarati.