Tio é suspeito de abusar de criança em Terenos

Caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação

Um menino de 9 anos foi atendido em uma unidade de saúde de Terenos após apresentar vômitos e sangue nas fezes. Durante o atendimento, médicos identificaram sinais que levantaram suspeita de violência sexual. Segundo o boletim de ocorrência, a criança relatou aos profissionais de saúde que teria sido abusada pelo tio, de 18 anos. O caso foi registrado pela Polícia Militar como estupro de vulnerável.

A mãe contou que, devido à rotina de trabalho, o menino e o suspeito permaneciam sozinhos em alguns momentos. Policiais fizeram buscas pelo rapaz, mas foram informados de que ele havia deixado o trabalho após passar mal. O boletim e o prontuário médico foram encaminhados à Polícia Civil de Terenos, que deverá investigar o caso. ,

A criança também recebeu acompanhamento do Conselho Tutelar.