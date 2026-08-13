MARACAJU: Prefeitura reforça campanha “Calçadas Limpas” e alerta para descarte irregular de resíduos.

Ação orienta moradores sobre a destinação correta de lixo, podas e entulhos e reforça que calçadas devem permanecer livres para garantir segurança e acessibilidade.

A Prefeitura de Maracaju reforça a campanha “Calçadas Limpas”, iniciativa que busca orientar a população sobre o descarte correto de resíduos e conscientizar os moradores de que as calçadas não são locais destinados ao depósito de lixo, entulhos, podas de árvores ou outros materiais.

A ação reúne orientação, conscientização e fiscalização, com o objetivo de manter os espaços públicos organizados, garantir a livre circulação de pedestres e preservar a acessibilidade. O descarte inadequado pode prejudicar principalmente idosos, crianças e pessoas com deficiência, além de representar riscos à segurança da população e aos trabalhadores responsáveis pela coleta.

De acordo com a Lei Municipal nº 1.874, de 24 de novembro de 2016, que institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos de Maracaju, é proibido o descarte irregular de resíduos em calçadas, terrenos baldios e demais logradouros públicos. O descumprimento das normas pode resultar em penalidades, com multa que pode chegar a 40 UFM, equivalente atualmente a R$ 1.180,80.

Separação correta dos resíduos é fundamental

A Prefeitura orienta os moradores a realizarem a separação adequada dos materiais antes do descarte, distinguindo entre resíduos recicláveis, rejeitos comuns e resíduos de poda, varrição e limpeza.

Materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, metais e vidro, devem ser separados dos rejeitos e, preferencialmente, colocados na lixeira do imóvel. Quando não houver lixeira, podem ser disponibilizados na calçada somente no dia da coleta seletiva, de maneira organizada, devidamente acondicionados e sem impedir a passagem dos pedestres.

Na coleta regular podem ser disponibilizados rejeitos domésticos, resíduos de varrição, capina e roçada, além de resíduos de podas leves, como galhos finos e grama, desde que respeitados os limites estabelecidos pela legislação.

O volume total deve ser de, no máximo, 100 quilos por dia, acondicionado em embalagens com capacidade máxima de 200 litros. Quando esses limites forem ultrapassados, o material deve ser encaminhado ao Transbordo Municipal ou destinado por meio da contratação de empresa ou profissional especializado.

Big bags não são permitidos nas calçadas

A Prefeitura também reforça que big bags são proibidos nas calçadas, independentemente do tipo de resíduo armazenado.

Esses recipientes possuem capacidade muito superior aos limites estabelecidos pela legislação, podendo comportar entre 500 e até 2.000 quilos. Além de ocuparem espaço significativo, podem impedir a circulação de pedestres, comprometer a acessibilidade e oferecer riscos aos trabalhadores responsáveis pela coleta.

Transbordo recebe resíduos separados

O Transbordo Municipal possui áreas específicas para diferentes tipos de materiais, incluindo galhos, folhas e resíduos verdes, entulhos e resíduos da construção civil, madeira, resíduos eletrônicos, sofás, pneus e rejeitos, entre outros.

A orientação é que os materiais sejam encaminhados de acordo com sua classificação, evitando a mistura de resíduos e o descarte fora dos locais determinados.

A separação correta contribui para melhorar o funcionamento dos serviços públicos de limpeza, ampliar o aproveitamento dos materiais recicláveis, reduzir o volume de rejeitos e garantir uma destinação ambientalmente adequada.

Prefeitura reforça: após a limpeza, não faça novo descarte irregular

A Prefeitura de Maracaju destaca que as equipes municipais continuam realizando a retirada de resíduos sólidos, incluindo podas de árvores, entulhos e outros materiais, atendendo gradativamente os diferentes bairros do município.

Entretanto, o Município chama a atenção para uma situação que tem sido registrada durante as ações de limpeza: em alguns locais, mesmo após a passagem das equipes e a retirada dos resíduos, novos materiais continuam sendo colocados nas calçadas.

A Prefeitura explica que, após a limpeza de um bairro, as equipes são direcionadas para outras regiões do município, seguindo o cronograma de atendimento. Dessa forma, quando novos resíduos são depositados irregularmente logo após a retirada, o material pode permanecer por um período considerável na calçada até que uma nova programação de atendimento seja realizada.

Por isso, a orientação é clara: nos bairros que já foram atendidos e tiveram seus resíduos retirados, os moradores devem seguir rigorosamente as regras de descarte e não voltar a depositar materiais de forma irregular nas calçadas.

A colaboração da comunidade é fundamental para que o trabalho realizado pelas equipes municipais tenha resultado permanente. A manutenção das calçadas limpas depende não apenas da atuação do Poder Público, mas também da responsabilidade de cada morador em realizar a separação, o acondicionamento e a destinação correta dos resíduos.

Calçada é lugar de circulação. Resíduo deve ter destinação correta. A Prefeitura faz a sua parte e conta com a população para manter Maracaju limpa, organizada e acessível.