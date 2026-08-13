Angola busca parceria com Brasil para fortalecer agricultura

Governo angolano quer atrair empresários brasileiros, tecnologia e investimentos para ampliar a produção agrícola

Angola quer atrair empresários brasileiros para investir na produção de alimentos e reduzir a dependência de produtos importados. O país gasta cerca de US$ 1,4 bilhão por ano com compras externas e pretende fortalecer sua agricultura.

O governo colocou 800 mil hectares à disposição de parcerias com produtores brasileiros. A proposta inclui ampliar a produção de grãos, carnes e outros alimentos, além de desenvolver indústrias e cadeias de processamento.

Entre os principais desafios estão a segurança jurídica, o acesso ao crédito, a infraestrutura e a oferta de insumos. A Embrapa também deverá contribuir com conhecimento técnico para identificar áreas e períodos mais adequados para o cultivo.

A estratégia prevê ainda a participação de pequenos produtores nas novas cadeias agrícolas. Angola espera transformar seu potencial de terras e recursos hídricos em produção, reduzir as importações e ampliar futuramente as exportações de alimentos.