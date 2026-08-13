PF deflagra operação que mira Nelson Wilians

PF cumpre 17 mandados e Justiça determina sequestro de até R$ 1,1 bilhão

Milton
Publicado por Milton
Foto: Instagram/Reprodução

Operação investiga movimentação de recursos por empresas no Brasil e no exterior

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a Operação Arena para investigar um grupo suspeito de movimentar recursos ligados a apostas esportivas e jogos de azar. Entre os alvos está o advogado Nelson Wilians, cuja residência foi alvo de busca e apreensão. Durante a operação, foram apreendidos carros de luxo, incluindo uma Ferrari e veículos Rolls-Royce.

Além de obras de arte encontradas no imóvel. Segundo a Receita Federal, os bens foram recolhidos por determinação judicial e serão analisados pelos investigadores. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em 14 endereços nos estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A investigação apura o uso de empresas, operações de câmbio, contas no exterior e ativos digitais para movimentar recursos.

A apuração também envolve empresas do setor de apostas, como a PixBet, que possui relação profissional com o escritório de Wilians. A defesa afirma que a atuação é exclusivamente jurídica e rejeita qualquer tentativa de associar o trabalho dos advogados às atividades investigadas.

Fotos: Receita Federal

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