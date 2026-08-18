Embrapa identifica nova bactéria ligada a doença em bovinos

Pesquisa reúne Embrapa, UFJF e Instituto Biológico e pode contribuir para novos estudos sobre prevenção e controle
Pesquisadores da Embrapa, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Instituto Biológico identificaram uma nova espécie de bactéria associada à ceratoconjuntivite infecciosa bovina, conhecida no campo como “mal do olho”. A bactéria, chamada Moraxella tarda, foi encontrada na mucosa nasal de bovinos da raça Hereford que apresentavam sinais iniciais da doença. O estudo começou em 2018, com coletas realizadas no Rio Grande do Sul.
Análises bioquímicas, fisiológicas e genômicas mostraram que o microrganismo é diferente de outras bactérias já relacionadas à doença, como M. bovis e M. bovoculi. O sequenciamento confirmou características genéticas próprias. Segundo os pesquisadores, a descoberta amplia o conhecimento sobre a enfermidade e pode contribuir para futuras pesquisas em diagnóstico, prevenção e controle, incluindo estudos para vacinas e melhorias no manejo dos rebanhos.