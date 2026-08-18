APARECIDA DO TABOADO: Bairro São Lázaro avança para a etapa final do asfaltamento e ganha nova infraestrutura urbana

As ruas do Bairro São Lázaro, que estavam temporariamente interditadas para a execução das obras, já começam a ganhar uma nova realidade. Neste dia 18 de agosto, o bairro iniciou a etapa de asfaltamento das vias, dando continuidade a um importante projeto de infraestrutura urbana que promete transformar a mobilidade, a segurança e a qualidade de vida dos moradores.

Considerado um dos bairros mais antigos de Aparecida do Taboado, o São Lázaro passa por uma das melhorias mais aguardadas pela comunidade. Antes da pavimentação, foi executada a implantação completa do sistema de drenagem, uma etapa fundamental para solucionar problemas históricos relacionados ao escoamento e ao acúmulo de água.

Com a drenagem concluída, as equipes avançam agora com a pavimentação das ruas. Na sequência, estão previstas as etapas de sinalização viária e demais adequações, completando o conjunto de intervenções planejadas para proporcionar um bairro mais estruturado, seguro, organizado e acessível.

Mais do que uma obra de pavimentação, a intervenção representa um investimento na melhoria da infraestrutura e na valorização do Bairro São Lázaro. A implantação da drenagem, aliada ao novo asfalto, deverá contribuir para melhores condições de tráfego, maior segurança para motoristas e pedestres e mais eficiência no enfrentamento dos períodos de chuva.

A obra também atende a uma antiga reivindicação dos moradores, que aguardavam há anos por melhorias capazes de acompanhar o crescimento e as necessidades da comunidade. Com a conclusão das etapas previstas, o bairro terá uma infraestrutura urbana mais adequada e preparada para o presente e para o futuro.

A Administração Municipal, sob a liderança do prefeito José Natan e do Tenente Ávila, destaca que cada etapa do trabalho integra um projeto mais amplo de modernização da cidade e reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e com a melhoria das condições de vida da população.

Durante a execução dos serviços, a colaboração dos moradores é fundamental. A comunidade é orientada a evitar o lançamento de água nas ruas enquanto as obras estiverem em andamento, contribuindo para preservar o trabalho realizado e garantir melhores condições para a execução do asfaltamento. São atitudes simples que fazem grande diferença no andamento dos serviços e na qualidade final da obra.

Embora intervenções dessa dimensão possam provocar alguns transtornos temporários, o resultado será permanente, um Bairro São Lázaro mais bonito, estruturado, valorizado e preparado para atender às necessidades de seus moradores.

A transformação está cada vez mais próxima de ser concluída. Para a comunidade, o novo asfalto representa muito mais do que ruas renovadas, simboliza progresso, dignidade, segurança e o início de um novo capítulo na história de um dos bairros mais tradicionais de Aparecida do Taboado.