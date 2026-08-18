Narcotraficantes ligados a “Macho” são presos na fronteira

Operação Redenção ocorreu em área rural de Corpus Christi, no departamento de Canindeyú

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Operação contra grupo de “Macho” termina com dois mortos no Paraguai

A SENAD deflagrou a Operação Redenção contra integrantes de uma organização criminosa ligada a Felipe Santiago Acosta, vulgo “Macho”, no Paraguai. A ação ocorreu na área rural de Americana, no distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Durante a operação, Bruno López Ortiz foi preso após ser encontrado com uma submetralhadora semiautomática e um carregador.

Minutos depois, agentes localizaram um Toyota Allion ocupado por suspeitos ligados ao grupo. Segundo a SENAD, os ocupantes abriram fogo contra as equipes, provocando um confronto armado. Antonio Carrillo Mancuello e Catalino Ramón Correa Acevedo morreram durante a troca de tiros. Dois fuzis calibre 7,62 foram apreendidos.

Um agente das Forças Especiais foi atingido no peito, mas o colete balístico evitou ferimentos.

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