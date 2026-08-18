RIBAS DO RIO PARDO: Programa saúde na escola leva ações de prevenção e conscientização para alunos da rede municipal

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

No início desta semana, alunos da Escola Iracy da Silva Almeida (ISA) participaram de mais uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvida pela Prefeitura de Ribas do Rio Pardo por meio do trabalho conjunto entre as secretarias municipais de Saúde e Educação.

A atividade levou informação, orientação e cuidado para dentro da escola, abordando temas relacionados ao respeito, à prevenção e à identificação de situações de violência. A proposta é trabalhar esses assuntos desde cedo, de maneira adequada à idade dos estudantes, contribuindo para que crianças e adolescentes saibam reconhecer situações de risco e entendam a importância de buscar ajuda.

Neste mês, as atividades também fazem parte das ações do Agosto Lilás, período de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher. Com os estudantes, o tema é trabalhado a partir de valores como respeito, igualdade e convivência sem violência.

Além de informar, o trabalho busca mostrar que ninguém precisa enfrentar uma situação de violência sozinho. Conhecer os próprios direitos, saber identificar situações que precisam de atenção e entender onde procurar ajuda são formas importantes de proteção.

O Programa Saúde na Escola também fortalece a aproximação entre as escolas e as unidades de saúde, permitindo que diferentes temas relacionados à prevenção, ao cuidado e à qualidade de vida façam parte da rotina dos estudantes.

A iniciativa reforça que cuidar da saúde também passa pela educação e pela informação, ajudando na formação de crianças e adolescentes mais conscientes e preparados para construir relações baseadas no respeito.

Ribas Avança na Saúde e na Educação, levando informação, prevenção e cuidado para dentro das escolas.

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