Chapadão do Sul é finalista em premiação do IEL com projeto que transforma a experiência de estágio

Chapadão do Sul/MS conquistou destaque em uma iniciativa de reconhecimento às boas práticas de estágio, inovação e formação de talentos. O projeto desenvolvido pelo Setor de Estágio da Prefeitura foi selecionado como finalista na etapa regional de uma premiação promovida pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), em parceria com os Núcleos Regionais. A cerimônia será realizada na terça-feira (18), em Campo Grande/MS.

A classificação reconhece um modelo de trabalho que vai além da inserção dos estudantes no ambiente profissional. O programa desenvolvido pelo Município alia a experiência prática ao acolhimento, à orientação e ao acompanhamento dos estagiários, contribuindo para o desenvolvimento de competências, autonomia e preparação para o mercado de trabalho.

Para o prefeito Walter Schlatter, estar entre os finalistas demonstra que investir na formação dos jovens também significa contribuir para o desenvolvimento de Chapadão do Sul.

“É uma conquista que nos deixa muito felizes porque reconhece um trabalho desenvolvido com responsabilidade e, principalmente, com olhar para as pessoas. O estágio representa, para muitos jovens, a primeira oportunidade de vivenciar uma profissão e começar a construir seu futuro. Nosso compromisso é fazer com que essa experiência seja de aprendizado, crescimento e preparação para o mercado de trabalho. Parabenizo toda a equipe, os supervisores e, especialmente, os nossos estagiários, que são os protagonistas desse trabalho”, destacou o prefeito.

Muito além do estágio

O projeto é desenvolvido no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), sob a gestão da secretária Renata Lessie Machado Gimenes e da adjunta Lizeia Volgler, que apoiam e acompanham as ações voltadas à qualificação do programa e à formação dos estudantes inseridos na Administração Municipal.

À frente do trabalho está a coordenadora do Setor de Estágio, psicóloga Ivy Ivanira de Oliveira, juntamente com a equipe técnica formada por Maristela Fraga, Adriana Andrade e Luana Vanessa de Paula. A atuação envolve acolhimento, orientação e acompanhamento dos estagiários, além dos encaminhamentos necessários para assegurar direitos e favorecer o desenvolvimento de suas potencialidades profissionais e pessoais.

A proposta considera que cada estudante chega ao ambiente profissional com diferentes histórias, expectativas, desafios e projetos de futuro. Por isso, o estágio é trabalhado não apenas como experiência prática, mas também como espaço de aprendizagem, escuta e construção de autonomia.

A filosofia que orienta o projeto é sintetizada pela equipe na frase “Profissionalizar também é cuidar”. A metodologia estabelece uma relação próxima entre estagiários, supervisores e equipe técnica, permitindo acompanhar a trajetória dos estudantes e aperfeiçoar continuamente as ações desenvolvidas.

A conquista é compartilhada com os estagiários e supervisores que integram o programa e contribuem diariamente para sua construção. Com a classificação, Chapadão do Sul chega à cerimônia regional desta terça-feira (18), em Campo Grande, já com o reconhecimento de uma prática municipal voltada à qualificação da experiência de estágio e à formação dos jovens.

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