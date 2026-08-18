Coronel David garante reconhecimento do Corpo Musical da PMMS como patrimônio cultural de MS

A música que há décadas acompanha solenidades, eventos cívicos e ações junto à população agora integra oficialmente o patrimônio cultural de Mato Grosso do Sul. A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (18), em discussão única, o Projeto de Decreto Legislativo nº 009/2026, de autoria do deputado estadual Coronel David (PL), que declara o Corpo Musical da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul) como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado.

Para Coronel David, o reconhecimento preserva uma tradição que atravessa gerações e fortalece a relação entre a Polícia Militar e a sociedade.

“O Corpo Musical da PM é parte da memória afetiva e cultural de Mato Grosso do Sul. São décadas levando música, tradição e cidadania para a população. É um patrimônio vivo que merece reconhecimento oficial”, destacou.

Além das solenidades, o Corpo Musical atua em escolas, hospitais, praças públicas e projetos sociais, utilizando a música como instrumento de cultura, educação e cidadania.

Ampliar Investimentos

A declaração como patrimônio cultural também cria respaldo para políticas de valorização e preservação, ampliando possibilidades de acesso a mecanismos de fomento, convênios e investimentos públicos.

Os recursos poderão contribuir para a manutenção e modernização da estrutura, aquisição de instrumentos e equipamentos e fortalecimento dos projetos desenvolvidos pela banda, inclusive por meio de futuras emendas parlamentares.

“Reconhecer como patrimônio cultural é garantir que essa história continue sendo contada também pela música”, disse Coronel David.

A aprovação coloca Mato Grosso do Sul entre os estados que adotaram medidas semelhantes de valorização de suas bandas militares, destacando a importância do caráter histórico, cultural e social do Corpo Musical da PMMS.