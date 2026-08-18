Odilon Ribeiro participa das celebrações dos 134 anos de Aquidauana e destaca trajetória em sua cidade natal

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O pré-candidato a deputado estadual, Odilon Ribeiro, marcou presença nas comemorações dos 134 anos de emancipação política e administrativa de sua cidade natal, Aquidauana, na manhã deste sábado (15). A festividade reuniu moradores e autoridades no centro do município para acompanhar as homenagens à data histórica.

A programação oficial teve início às 7h30 com o ato solene de hasteamento dos pavilhões. Em seguida, o público acompanhou o tradicional desfile cívico, escolar e militar na Rua Sete de Setembro. O evento contou com a apresentação de escolas, forças militares, bandas, entidades e projetos sociais, com palanque oficial montado no cruzamento com a Rua Teodoro Rondon.

Odilon Ribeiro ressaltou seu vínculo com o município e a experiência que teve enquanto prefeito do município por dois mandatos seguidos. “Aquidauana completa 134 anos de história, de lutas, conquistas e, acima de tudo, de gente que ama esta terra. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história e de ter contribuído, como prefeito, para o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou.

O ex-prefeito também reforçou o compromisso com o futuro da região e expressou otimismo para os próximos anos. “Hoje, meu sentimento é de gratidão por tudo o que vivemos e de esperança por tudo o que ainda podemos construir juntos. Que Aquidauana siga avançando, com oportunidades, dignidade e qualidade de vida para todos. Parabéns, Aquidauana!”, concluiu.

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