Profissional da Funesp amplia conhecimentos em ginástica nos EUA

Profissionais que atuam com ginástica artística e ginástica rítmica na Fundação Municipal de Esportes (Funesp) participaram recentemente de experiências de capacitação e intercâmbio no Brasil e no exterior. Os novos conhecimentos podem ser incorporados à rotina dos projetos esportivos mantidos pelo Município, contribuindo para o desenvolvimento dos atletas e para o aprimoramento dos treinamentos.

Coordenadora do Centro de Formação de Atletas de Ginástica Artística (Cefat) da Funesp, Elaine Nagano esteve nos Estados Unidos, onde acompanhou o trabalho desenvolvido em centros de treinamento de ginástica. Em Nova Jersey, conheceu a US Gym, acompanhou a rotina de treinamentos, observou diferentes metodologias e trocou experiências com profissionais da modalidade.

A experiência também incluiu uma visita à Gotham Gymnastics, no Brooklyn, em Nova York. O contato com profissionais, atletas e diferentes formas de trabalhar a ginástica ampliou as referências utilizadas por Elaine em sua atuação na Funesp.

“Foi uma experiência muito enriquecedora. Retornar para os Estados Unidos é uma oportunidade de conhecer novas metodologias, observar o trabalho dos profissionais e, principalmente, poder trocar experiências. Isso nos faz voltar com um olhar ainda mais amplo para a nossa ginástica”, destacou Elaine.

Elaine Nagano auxilia uma criança em um rolamento na rampa, enquanto outras aguardam na fila em um ginásio de ginástica.

Segundo a coordenadora, o intercâmbio amplia possibilidades para o trabalho desenvolvido com atletas e treinadores. Os conhecimentos observados durante as visitas podem ser adaptados à rotina de treinamentos, considerando as características e as diferentes etapas de desenvolvimento dos atletas.

Formação também passa pela prática

Na ginástica rítmica, a professora da Funesp Milena Falcão participou da Escola de Treinadores Nível Básico, formação concebida pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). A etapa presencial foi realizada em Londrina, no Paraná, entre os dias 17 e 20 de setembro, reunindo profissionais e treinadores de diferentes regiões do país.

A formação começou em maio, com aulas teóricas on-line, avaliações e trabalhos. Na etapa prática, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre os cinco aparelhos da ginástica rítmica: corda, bola, arco, fita e maças.

A programação também contou com aulas de ballet, preparação física, dinâmicas em grupo e atividades práticas. Ao final, os participantes passaram por uma avaliação prática para colocar em ação os conhecimentos desenvolvidos durante o curso.

“Foi uma experiência muito importante para a minha trajetória profissional e, sem dúvida, um grande passo para o meu desenvolvimento como treinadora. Vai agregar muito para o meu crescimento dentro da Funesp. Para mim, essa formação representa muito mais do que uma certificação. É uma oportunidade de continuar aprendendo, aprimorando meu trabalho e buscando cada vez mais conhecimento para contribuir com o desenvolvimento das minhas ginastas e com a evolução da ginástica rítmica a partir do nosso projeto”, afirmou Milena.

As experiências de formação ampliam o repertório técnico dos profissionais e permitem incorporar novos conhecimentos e metodologias à rotina de treinamentos, de acordo com as necessidades dos atletas. O contato com profissionais de diferentes regiões e países também amplia as referências para o desenvolvimento das modalidades e contribui para qualificar o trabalho realizado nos projetos esportivos da Funesp.