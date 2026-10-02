Empresário é morto a tiros dentro de caminhonete na fronteira

Pistoleiro chega de moto e executa empresário na Vila da Mooca

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Canal Daqui

Polícias Civil e Militar fazem buscas pelo autor, enquanto a perícia recolhe vestígios no local do crime

Marcelo Augusto Forte, de 59 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (2), na Vila da Mooca, em Ponta Porã. O empresário estava dentro de uma caminhonete quando foi surpreendido por um homem armado. O pistoleiro chegou de moto, se aproximou do veículo e efetuou vários disparos contra a vítima.

Após o ataque, o pistoleiro fugiu rapidamente e não havia sido localizado até as primeiras horas da investigação. Pessoas que estavam nas proximidades ainda tentaram socorrer Marcelo, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local. A dinâmica do ataque chamou a atenção pela rapidez da ação e pela fuga imediata do criminoso.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram mobilizadas para realizar buscas e levantar informações que possam levar à identificação do autor. A Polícia Científica também esteve na cena para recolher vestígios que devem auxiliar na investigação do homicídio.

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