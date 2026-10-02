Paraguai devolve brasileiro com 40 anos de cadeia nas costas

Entrou no Paraguai, mas a conta da Justiça veio junto

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Turismo com mandado internacional termina em deportação

Brasileiro procurado internacionalmente foi preso em Capitán Bado, no Paraguai, e acabou devolvido ao Brasil para responder à Justiça. O homem, identificado como Aldair Ovelar, tinha uma condenação de 40 anos de prisão pendente no país. A prisão ocorreu após as autoridades paraguaias identificarem um alerta vermelho em nome do brasileiro.

Segundo a promotoria, ele era procurado por envolvimento em tráfico de drogas, tráfico de armas e associação criminosa. Durante a abordagem, foram apreendidos revólveres, dinheiro em reais e uma caminhonete Fiat Toro sem placa. As autoridades também informaram que Ovelar teria entrado ilegalmente no Paraguai e estaria armado no momento da prisão.

O brasileiro foi entregue à Polícia Federal na quinta-feira (1º), em Pedro Juan Caballero. À imprensa, negou pertencer ao Comando Vermelho e afirmou que, para morar no Paraguai, é preciso ter dinheiro encerrando a fala com a frase: “mais dinheiro do que amor”.

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