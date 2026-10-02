Guillén lidera levantamentos e chega à reta final em vantagem em Pedro Juan Caballero

Pesquisa atribuída ao Instituto Ranking aponta candidato colorado com 53% dos votos válidos; redução de impostos, geração de empregos e atendimento humanizado estão entre suas propostas

Luis Guillén, candidato do Partido Colorado à Prefeitura de Pedro Juan Caballero, chega à reta final da campanha com vantagem numérica nos dois levantamentos apresentados. A disputa contra Ronald Acevedo, do Partido Liberal, será definida pelos eleitores neste domingo, 4 de outubro, data das eleições municipais no Paraguai.

Segundo os dados divulgados, a pesquisa atribuída ao Instituto Ranking, do Brasil, coloca Guillén com 53% das intenções de voto entre os votos válidos, enquanto Acevedo aparece com 47%. A diferença é de seis pontos percentuais. Esses percentuais excluem os entrevistados que não manifestaram preferência eleitoral definida.

As informações publicadas sobre o levantamento indicam que foram ouvidas 700 pessoas de diferentes bairros e localidades do município, com margem de erro informada de três pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado representa o cenário no período das entrevistas e não determina o desfecho da eleição.

Dois levantamentos apontam vantagem

Outro material apresentado, referente a uma sondagem realizada entre 10 e 15 de setembro, com 490 entrevistados, mostra Guillén com 48%, Acevedo com 39% e 13% que não souberam ou não responderam.

Embora ambos indiquem vantagem numérica para o candidato colorado, os percentuais têm bases diferentes: o levantamento de setembro inclui os indecisos, enquanto os números atribuídos ao Ranking consideram apenas os votos válidos. Por isso, a comparação direta não permite concluir que houve crescimento ou redução da vantagem.

A arte da sondagem de setembro não identifica a empresa responsável nem informa a margem de erro. Esses dados são necessários para uma avaliação mais completa da metodologia.

Redução de impostos e geração de empregos

Entre as propostas apresentadas por Guillén está a redução de até 40% dos impostos municipais. Segundo o programa divulgado, a medida pretende aliviar os custos para famílias e empreendedores e estimular a atividade econômica.

A atração de empresas, a geração de empregos e o fortalecimento do turismo também integram sua plataforma. A candidatura propõe aproveitar o potencial comercial e turístico de Pedro Juan Caballero para ampliar investimentos e oportunidades de trabalho e renda.

Outra frente anunciada é a busca de parcerias com autoridades brasileiras, especialmente de Mato Grosso do Sul, para desenvolver iniciativas nas áreas econômica e de saúde. Trata-se de uma intenção apresentada pela candidatura, cuja execução dependerá de articulação institucional.

Saúde com atendimento humanizado

Na saúde, Guillén defende um atendimento mais próximo das necessidades da população, com acolhimento e atenção especial às pessoas com transtorno do espectro autista e às suas famílias.

A proposta inclui melhorar o acesso aos serviços e aproximar a administração municipal dos moradores. O objetivo anunciado é oferecer acompanhamento e atendimento humanizado na rede pública.

Decisão nas urnas

Os números divulgados colocam Guillén em posição de vantagem na reta final, mas a definição dependerá dos votos efetivamente depositados nas urnas.

Neste domingo, os moradores de Pedro Juan Caballero escolherão quem comandará a Prefeitura e os integrantes da Junta Municipal. Até a apuração, os levantamentos permanecem como retratos da intenção de voto, sem assegurar a vitória de qualquer candidato.