Guillén lidera levantamentos e chega à reta final em vantagem em Pedro Juan Caballero

Governador do Departamento de Amambay, no Paraguai, Juan Silvino Acosta Benítez

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

Pesquisa atribuída ao Instituto Ranking aponta candidato colorado com 53% dos votos válidos; redução de impostos, geração de empregos e atendimento humanizado estão entre suas propostas

Luis Guillén, candidato do Partido Colorado à Prefeitura de Pedro Juan Caballero, chega à reta final da campanha com vantagem numérica nos dois levantamentos apresentados. A disputa contra Ronald Acevedo, do Partido Liberal, será definida pelos eleitores neste domingo, 4 de outubro, data das eleições municipais no Paraguai.

Segundo os dados divulgados, a pesquisa atribuída ao Instituto Ranking, do Brasil, coloca Guillén com 53% das intenções de voto entre os votos válidos, enquanto Acevedo aparece com 47%. A diferença é de seis pontos percentuais. Esses percentuais excluem os entrevistados que não manifestaram preferência eleitoral definida.

As informações publicadas sobre o levantamento indicam que foram ouvidas 700 pessoas de diferentes bairros e localidades do município, com margem de erro informada de três pontos percentuais para mais ou para menos. O resultado representa o cenário no período das entrevistas e não determina o desfecho da eleição.

Dois levantamentos apontam vantagem

Outro material apresentado, referente a uma sondagem realizada entre 10 e 15 de setembro, com 490 entrevistados, mostra Guillén com 48%, Acevedo com 39% e 13% que não souberam ou não responderam.

Embora ambos indiquem vantagem numérica para o candidato colorado, os percentuais têm bases diferentes: o levantamento de setembro inclui os indecisos, enquanto os números atribuídos ao Ranking consideram apenas os votos válidos. Por isso, a comparação direta não permite concluir que houve crescimento ou redução da vantagem.

A arte da sondagem de setembro não identifica a empresa responsável nem informa a margem de erro. Esses dados são necessários para uma avaliação mais completa da metodologia.

Redução de impostos e geração de empregos

Entre as propostas apresentadas por Guillén está a redução de até 40% dos impostos municipais. Segundo o programa divulgado, a medida pretende aliviar os custos para famílias e empreendedores e estimular a atividade econômica.

A atração de empresas, a geração de empregos e o fortalecimento do turismo também integram sua plataforma. A candidatura propõe aproveitar o potencial comercial e turístico de Pedro Juan Caballero para ampliar investimentos e oportunidades de trabalho e renda.

Outra frente anunciada é a busca de parcerias com autoridades brasileiras, especialmente de Mato Grosso do Sul, para desenvolver iniciativas nas áreas econômica e de saúde. Trata-se de uma intenção apresentada pela candidatura, cuja execução dependerá de articulação institucional.

Saúde com atendimento humanizado

Na saúde, Guillén defende um atendimento mais próximo das necessidades da população, com acolhimento e atenção especial às pessoas com transtorno do espectro autista e às suas famílias.

A proposta inclui melhorar o acesso aos serviços e aproximar a administração municipal dos moradores. O objetivo anunciado é oferecer acompanhamento e atendimento humanizado na rede pública.

Decisão nas urnas

Os números divulgados colocam Guillén em posição de vantagem na reta final, mas a definição dependerá dos votos efetivamente depositados nas urnas.

Neste domingo, os moradores de Pedro Juan Caballero escolherão quem comandará a Prefeitura e os integrantes da Junta Municipal. Até a apuração, os levantamentos permanecem como retratos da intenção de voto, sem assegurar a vitória de qualquer candidato.

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