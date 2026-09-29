Ureia argentina pega carona no agro brasileiro

Projeto de US$ 2,7 bilhões prevê produzir 2,1 milhões de toneladas de ureia por ano

Milton
Publicado por Milton
Foto: Vaca Muerta, na Argentina, é fonte de gás para a produção de ureia/ Divulgação

Fábrica em Bahía Blanca deve começar a operar no fim de 2029 e ter o Brasil como principal mercado externo

A Argentina quer transformar o gás natural de Vaca Muerta em ureia para atender parte da demanda do agronegócio brasileiro. O projeto da Pampa Energía prevê uma fábrica em Bahía Blanca, na província de Buenos Aires. O empreendimento terá investimento estimado em US$ 2,7 bilhões e capacidade para produzir 2,1 milhões de toneladas de ureia granulada por ano.

A previsão é que a unidade comece a operar no fim de 2029. Segundo a empresa, o Brasil deverá ser o principal mercado da produção destinada à exportação. O país importa atualmente entre 7 milhões e 8 milhões de toneladas de ureia por ano, diante da forte dependência externa por fertilizantes.

Apesar da aproximação, o governo brasileiro informou que ainda não existe negociação para compra de fertilizantes. A futura fábrica, porém, pode ampliar as opções de fornecimento ao agro brasileiro, enquanto a Argentina aproveita o gás de Vaca Muerta para transformar energia em adubo.

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BOCA AGRONEGÓCIO

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