Energisa oferece 33 vagas para jovens em Campo Grande; inscrições terminam nesta quarta

Jovens de Campo Grande têm até esta quarta-feira (30) para concorrer a uma das 33 vagas de jovem aprendiz abertas pela Energisa, em parceria com o Senai. O programa é voltado para candidatos de 18 a 24 anos que buscam uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho.

As vagas estão divididas entre as formações em Eletrotécnica e Logística. Os selecionados terão aulas no Senai durante a tarde e trabalharão na Energisa pela manhã, conciliando a capacitação técnica com a experiência profissional.

As atividades estão previstas para começar em novembro.

Para disputar uma vaga, o candidato precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 24 anos e disponibilidade para participar das atividades de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

O programa oferece remuneração compatível com o mercado, além de vale-alimentação e vale-transporte.

Segundo Evelyn Thomas, analista de Recursos Humanos da Energisa MS, a proposta é permitir que os participantes adquiram experiência enquanto passam por capacitação profissional.

“É uma excelente oportunidade para adquirir experiência prática, participar de capacitações e conhecer de perto o funcionamento de uma empresa de grande porte. Muitos profissionais da Energisa começaram como aprendizes e seguiram carreira conosco”, afirma.

Como se inscrever

As inscrições seguem abertas até 30 de setembro e devem ser realizadas pela plataforma de recrutamento da Energisa.

O cadastro está disponível aqui.