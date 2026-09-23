Campo Grande é destaque nacional em acesso à educação

Campo Grande conquistou a 1ª colocação entre os municípios de Mato Grosso do Sul no indicador de acesso à educação do Ranking de Competitividade dos Municípios 2026, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em parceria com a Tendências Consultoria.

No Centro-Oeste, a Capital aparece na 4ª posição. No ranking nacional, ocupa o 188º lugar entre os 423 municípios avaliados com mais de 80 mil habitantes.

O resultado destaca o desempenho de Campo Grande nas políticas voltadas à ampliação do acesso e à permanência dos estudantes na rede municipal de ensino.

Para o secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, a posição alcançada é resultado do trabalho contínuo realizado pela rede.

“Esses dados mostram que Campo Grande segue avançando na garantia do acesso à educação. Temos trabalhado de forma planejada, com foco na ampliação de vagas, no fortalecimento das unidades escolares e na valorização das equipes da REME. O resultado alcançado reflete um compromisso diário da gestão e dos profissionais da educação com cada estudante da nossa Capital”, afirmou.

Por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), a Prefeitura mantém ações voltadas à ampliação de oportunidades, à permanência dos alunos e ao fortalecimento das unidades escolares.

O desempenho no ranking reforça a posição de Campo Grande entre os municípios de destaque do Centro-Oeste no indicador de acesso à educação.