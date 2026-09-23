Zé Teixeira apresenta moção de pesar pela morte do cantor Rick

O deputado estadual Zé Teixeira (PL) apresentou nesta quarta-feira (23) uma moção de pesar pelo falecimento do cantor e compositor Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick da dupla Rick e Renner. A homenagem reconhece a trajetória de quatro décadas do artista e sua contribuição para a cultura nacional. Rick morreu aos 59 anos na última terça-feira (22), vítima de um acidente de helicóptero em Santa Catarina.

O parlamentar destacou a relação de proximidade do cantor com o Estado e o apoio que recebeu do artista no passado. Rick participou da animação das campanhas eleitorais que marcaram o início da trajetória política do deputado. Na última semana, no dia 18 de setembro, a dupla sertaneja se apresentou em Campo Grande durante a turnê comemorativa dos 40 anos de carreira, reforçando os laços com o público sul-mato-grossense poucos dias antes da tragédia.

Natural de Monte do Carmo, no Tocantins, Rick consolidou seu nome na música a partir da década de 1990. Ele também atuou como produtor musical e compôs canções gravadas por diversos nomes do sertanejo romântico. A aeronave que transportava o cantor perdeu contato no dia 21 de setembro durante um voo entre as cidades catarinenses de Porto Belo e São Joaquim. As equipes de resgate localizaram os destroços em uma região de difícil acesso na Serra Catarinense e confirmaram a morte dos cinco ocupantes.

Saúde – Ainda nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) foi favorável a criação da campanha estadual de prevenção e combate à Síndrome do Olho Seco. A iniciativa de Zé Teixeira garante aos sul-mato-grossenses acesso a diagnósticos precoces e informações preventivas sobre uma condição oftalmológica que atinge 13% dos brasileiros, causando impactos severos especialmente na qualidade de vida de idosos e mulheres.

O Projeto de Lei 118/2026 institui o “Julho Turquesa” no calendário oficial de Mato Grosso do Sul, mobilizando o sistema de saúde e a sociedade para a importância do acompanhamento médico periódico. Com o parecer favorável da comissão, a proposta avança para análise em primeira votação no Plenário.