Yeltsin Jacques vai representar o Brasil no Uzbequistão

Competição será realizada entre os dias 2 e 4 de novembro

O atleta sul-mato-grossense Yeltsin Jacques foi convocado para representar o Brasil no Uzbekistan Para Athletics Open Championships 2026. A competição será realizada entre os dias 2 e 4 de novembro, em Tashkent, no Uzbequistão. Yeltsin participará da disputa ao lado do guia Guilherme Santos. A convocação marca mais um compromisso internacional na carreira do atleta, que é um dos nomes de destaque do atletismo paralímpico brasileiro.

Para Yeltsin, a competição representa mais uma oportunidade de evolução na carreira. O atleta destacou que a convocação é resultado de trabalho, dedicação e persistência durante sua preparação. Agora, Yeltsin Jacques e Guilherme Santos seguem com os treinamentos para a competição internacional.

A dupla terá novamente a missão de representar o Brasil nas pistas e buscar bons resultados no campeonato.