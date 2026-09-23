Goleiro do United mostra sessão com dezenas de ventosas

Jogador está emprestado ao Trabzonspor pelo Manchester United

O goleiro André Onana chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar imagens de uma sessão de ventosaterapia. O jogador, que pertence ao Manchester United e está emprestado ao Trabzonspor, apareceu com dezenas de copos espalhados pelo corpo durante o procedimento.

Nas imagens, Onana está deitado em uma maca enquanto as ventosas são aplicadas principalmente nas costas, braços e pernas. A sessão também mostra o uso de pequenas chamas durante a preparação dos copos utilizados no tratamento.

A ventosaterapia é adotada por alguns atletas como parte de rotinas de recuperação e cuidados musculares. O procedimento utiliza copos aplicados sobre a pele, criando sucção na região tratada.

Aos 30 anos, Onana disputa mais uma temporada no futebol turco pelo Trabzonspor. O goleiro chegou ao Manchester United em 2023, contratado junto à Inter de Milão, mas perdeu espaço no clube inglês antes de ser emprestado.