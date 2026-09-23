Psiquiatra cobra mais leitos para atender pacientes em Campo Grande

Médico defendeu mudanças no atendimento durante discurso na Câmara Municipal

Milton
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Médico afirma que estrutura atual não atende à demanda de pacientes psiquiátricos

Campo Grande recebe neste fim de semana a terceira e última etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe. Ao todo, 24 medalhas de ouro estarão em disputa no Ginásio do Sindicato dos Bancários, nos dias 26 e 27 de setembro. Os combates começam no sábado, às 19h, e continuam no domingo, a partir das 10h. Além dos títulos individuais, a etapa definirá a equipe campeã da temporada e o melhor treinador da competição.

A disputa por equipes chega equilibrada à decisão. A 1º Round/SuperAção lidera com 260 pontos, seguida por Boxe Elite, com 226, e Pugillus/Corumbá, com 204. A ACPF/Instituto Gibi e a equipe TMS, da Bolívia, também seguem na briga. A 1º Round/SuperAção busca o pentacampeonato, enquanto a Boxe Elite tenta repetir o título de 2024.

A Pugillus/Corumbá foi campeã em 2023, e a ACPF/Instituto Gibi busca voltar ao topo após 13 anos. O campeão será definido pelo número de ouros conquistados ao longo do circuito.

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