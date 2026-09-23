Até a batata resolveu dar uma trégua no bolso do consumidor

Preços de hortaliças e frutas caem mais de 10%

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Comercialização de frutas nas Ceasas cresce 4,5% no período

Os preços da batata, cebola, alface e mamão caíram mais de 10% no atacado durante agosto, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Os dados fazem parte do 9º Boletim Hortigranjeiro, divulgado nesta semana.

A batata teve redução de 11,6% na média das Ceasas monitoradas e terminou o mês com preço médio de R$ 2,63 por quilo. A maior oferta do produto contribuiu para o recuo, embora os valores ainda tenham ficado acima dos registrados em agosto de 2025.

A cebola caiu 13,8%, enquanto a alface teve redução de 14,8% na média ponderada. O mamão também apresentou queda, de 10,9%, influenciado pelo aumento da oferta das variedades formosa e papaya, principalmente com maior envio de produtos da Bahia e do Espírito Santo.

A comercialização de frutas nas Ceasas cresceu 4,5% em agosto. Nos primeiros oito meses de 2026, as exportações brasileiras de frutas e hortaliças chegaram a 789 mil toneladas, alta de 10,6% sobre o mesmo período de 2025, com faturamento de US$ 1,01 bilhão.

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