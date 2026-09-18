MARACAJU: ESF/UBS Ambrózio Olegário de Lima recebe reforma e revitalização com novos mobiliários e equipamentos

A Prefeitura de Maracaju, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na manhã desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, a entrega da reforma e revitalização da ESF/UBS Ambrózio Olegário de Lima.

A ação faz parte do trabalho permanente da Administração Municipal para melhorar a estrutura da rede pública de saúde, proporcionando ambientes mais adequados para o atendimento da população e melhores condições de trabalho aos profissionais.

A reforma foi executada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com recursos próprios do Município, contemplando melhorias na estrutura física da unidade, além da substituição e aquisição de mobiliários e materiais permanentes.

Entre os serviços realizados estão a pintura interna e externa, troca da porta de acesso principal, instalação elétrica e colocação de persianas, além da renovação de diversos materiais permanentes utilizados diariamente na unidade.

A ESF/UBS também recebeu novos equipamentos e mobiliários, incluindo 03 mesas de exame clínico com balcão, 01 mesa ginecológica com balcão, mocho, 02 escadas com dois degraus, foco de luz, 02 mesas de inox, mesa pequena para computador, 02 mesas em L, 02 balanças com capacidade para até 200 kg, balança pediátrica, cadeira com capacidade para 100 kg, carrinho para curativo, 03 armários de vidro com chave, porta-copo para descartáveis, relógio de parede, prateleira, cadeira de diretor com encosto, micro-ondas e lixeira grande.

Cuidado com a estrutura e com quem utiliza a saúde pública

A Secretária Municipal de Saúde, Chirlei Rocha, destacou que a revitalização das unidades representa um investimento que vai além da estrutura física, refletindo diretamente na qualidade do acolhimento oferecido à população.

“Quando reformamos uma ESF/UBS e renovamos seus mobiliários e equipamentos, estamos investindo diretamente na qualidade do atendimento. Um ambiente organizado, adequado e equipado proporciona melhores condições para os profissionais desenvolverem seu trabalho e, principalmente, mais conforto e segurança para a população que procura a unidade. Esse é um trabalho que estamos realizando de forma planejada e que continuará avançando em toda a nossa rede”, destacou Chirlei Rocha.

Meta é revitalizar 100% das UBS até o final da gestão

O trabalho de melhoria da estrutura da Atenção Básica segue em andamento. A meta da Administração Municipal é que, até o término da gestão, 100% das Unidades Básicas de Saúde de Maracaju passem por reformas e revitalizações, incluindo a troca e renovação dos mobiliários, de acordo com as necessidades de cada unidade.

O prefeito destacou ainda que a utilização de recursos próprios demonstra o compromisso do Município em direcionar investimentos para áreas que impactam diretamente a vida da população.

Mais estrutura para a Atenção Básica

A revitalização da ESF/UBS Ambrózio Olegário de Lima integra uma estratégia mais ampla de qualificação da rede municipal de saúde, com ações voltadas tanto à infraestrutura quanto à melhoria das condições de atendimento.

Com a entrega da unidade, a Prefeitura reforça o compromisso de modernizar gradativamente os espaços da Atenção Básica, garantindo ambientes mais funcionais, acessíveis e acolhedores para a população.

O planejamento permanece em execução e contempla novas intervenções nas demais unidades, com o objetivo de alcançar a marca de 100% das UBS de Maracaju reformadas e revitalizadas até o encerramento da atual gestão municipal.