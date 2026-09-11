Motociclista é reanimiado em acidente grave na Brilhante

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (11), na esquina das ruas Doutor Mário Quintanilha e Brilhante.

Segundo informações preliminares, o rapaz, que é militar, trafegava pelo corredor de ônibus quando um Fiat Siena, que seguia no sentido contrário da via, teria iniciado uma conversão à esquerda para acessar a outra rua. Durante a manobra, o carro teria cruzado e acertado a moto.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e ficou inconsciente, com ferimentos graves. Uma enfermeira de 29 anos que passava pelo local presenciou o acidente, desceu do veículo e iniciou as manobras de reanimação na vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e deram continuidade ao atendimento. Uma unidade avançada do Samu também participou do socorro e dos procedimentos de estabilização.

De acordo com as informações repassadas no local, o jovem sofreu politraumatismo, com fratura no fêmur, ferimentos e fratura na face, além de lesões em um dos membros superiores. Após ser estabilizado pelas equipes de emergência, o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa.

fonte: topmidianews

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