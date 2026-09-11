Motociclista é reanimiado em acidente grave na Brilhante

Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (11), na esquina das ruas Doutor Mário Quintanilha e Brilhante.

Segundo informações preliminares, o rapaz, que é militar, trafegava pelo corredor de ônibus quando um Fiat Siena, que seguia no sentido contrário da via, teria iniciado uma conversão à esquerda para acessar a outra rua. Durante a manobra, o carro teria cruzado e acertado a moto.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado e ficou inconsciente, com ferimentos graves. Uma enfermeira de 29 anos que passava pelo local presenciou o acidente, desceu do veículo e iniciou as manobras de reanimação na vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e deram continuidade ao atendimento. Uma unidade avançada do Samu também participou do socorro e dos procedimentos de estabilização.

De acordo com as informações repassadas no local, o jovem sofreu politraumatismo, com fratura no fêmur, ferimentos e fratura na face, além de lesões em um dos membros superiores. Após ser estabilizado pelas equipes de emergência, o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa.

fonte: topmidianews