Papy alerta para novos temporais e reforça cuidados na Capital

Vereador cobra prioridade para áreas afetadas pelo vendaval e agilidade nas ações da Prefeitura

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, alertou nesta sexta-feira (11) para a possibilidade de novos temporais em Campo Grande e cobrou agilidade do poder público no atendimento às regiões atingidas pelo forte vendaval registrado na quinta-feira (10). Segundo o parlamentar, as áreas mais afetadas devem receber prioridade, principalmente onde houve queda de árvores, danos na rede elétrica e prejuízos a moradores. Papy defendeu a mobilização das equipes municipais para atender os pontos mais críticos.

O vereador também orientou a população a evitar áreas alagadas e manter distância de árvores, postes e estruturas que apresentem risco de queda durante as rajadas de vento. A recomendação é acompanhar os comunicados oficiais sobre as condições climáticas. Papy afirmou que continuará acompanhando os impactos do temporal e cobrando providências para as famílias prejudicadas.

A previsão de novas instabilidades reforça a necessidade de atenção e prevenção durante os próximos episódios de chuva forte.