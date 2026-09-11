Papy alerta para novos temporais e reforça cuidados na Capital

Orientação é evitar pontos de alagamento e locais com risco de queda de árvores e estruturas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Redes Sociais

Vereador cobra prioridade para áreas afetadas pelo vendaval e agilidade nas ações da Prefeitura

O presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, alertou nesta sexta-feira (11) para a possibilidade de novos temporais em Campo Grande e cobrou agilidade do poder público no atendimento às regiões atingidas pelo forte vendaval registrado na quinta-feira (10). Segundo o parlamentar, as áreas mais afetadas devem receber prioridade, principalmente onde houve queda de árvores, danos na rede elétrica e prejuízos a moradores. Papy defendeu a mobilização das equipes municipais para atender os pontos mais críticos.

O vereador também orientou a população a evitar áreas alagadas e manter distância de árvores, postes e estruturas que apresentem risco de queda durante as rajadas de vento. A recomendação é acompanhar os comunicados oficiais sobre as condições climáticas. Papy afirmou que continuará acompanhando os impactos do temporal e cobrando providências para as famílias prejudicadas.

A previsão de novas instabilidades reforça a necessidade de atenção e prevenção durante os próximos episódios de chuva forte.

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