GCM intensifica fiscalização contra furto de fios em Campo Grande

Ações também resultaram em 39 procedimentos de fiscalização ambiental nos primeiros oito meses do ano

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) intensificou as ações de combate ao furto e à receptação de fios, cabos e outros materiais metálicos em Campo Grande. As operações são realizadas pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) nas sete regiões urbanas da Capital.

Nos primeiros oito meses de 2026, foram realizadas 104 fiscalizações em estabelecimentos conhecidos como ferro-velhos. As ações resultaram na recuperação e apreensão de materiais, incluindo fios e cobre sem comprovação de procedência. Nesta sexta-feira (4), uma nova inspeção encontrou fios de alumínio sem registro de entrada no sistema ou livro fiscal.

Diante da irregularidade, foi aplicado auto de infração e multa de R$ 10 mil ao estabelecimento. O proprietário terá cinco dias úteis para apresentar defesa à Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb). A fiscalização também inclui questões ambientais, com 15 autuações e 24 notificações registradas neste ano.

Segundo a Sesdes, o trabalho conta com apoio do serviço de inteligência para identificar áreas mais vulneráveis e direcionar o patrulhamento. A GCM também realiza abordagens preventivas e verifica a procedência dos materiais comercializados. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, disponível 24 horas.