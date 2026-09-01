CORUMBÁ: CT ALFE faz história e conquista o Campeonato Brasileiro de Ligas Sub-15

O Centro de Treinamento ALFE, de Corumbá-MS, fez história neste fim de semana ao conquistar o título do Campeonato Brasileiro de Ligas de Futsal Sub-15, em Leme-SP. A conquista coloca o nome de Corumbá e do Mato Grosso do Sul no topo do futsal brasileiro.

Além do título coletivo, o ALFE também teve grande destaque nas premiações individuais. Raphael Vernochi foi eleito melhor goleiro e melhor jogador da competição, Gabriel Masseti recebeu o prêmio de melhor ala, e Luis Felipe foi escolhido como melhor treinador do campeonato.

Para Luis Felipe, o resultado é fruto de um trabalho que vem sendo construído há meses, com muita dedicação e comprometimento.

“Estamos nesse trabalho desde fevereiro com esses meninos do Sub-15. A gente se esforça, batalha, monta horários e tem tentado executar da melhor forma para que eles possam executar um bom futsal. Tenho cobrado bastante a questão da responsabilidade, disciplina e comprometimento com os treinos, para que a gente possa de fato aprender e executar.”

O treinador também destacou a evolução do grupo e o potencial dos atletas.

“Eles estão num processo de formação e, graças a Deus, esse grupo tem uma cabeça muito boa, tem correspondido e tem de fato aprendido o que a gente tem passado. Acho que tem muito mais coisa para ver nesses meninos. Creio que eles têm um potencial que ainda está quase sem ser explorado. Esse foi só o começo. É onde eles mostram o potencial deles e eu creio que dá para acontecer mais coisas.”

Luis Felipe também falou sobre uma das principais dificuldades enfrentadas pelo projeto: os recursos necessários para disputar competições fora de Corumbá.

“Tem sido uma batalha para que a gente possa ir competir. A gente tem executado um trabalho excelente, mas muitas vezes deixa de participar de algumas competições porque não temos recursos suficientes para poder ir.”

A conquista em Leme representa não apenas um troféu, mas o resultado de um projeto que aposta na formação de atletas, disciplina e oportunidade para jovens talentos de Corumbá.

O ALFE chegou ao topo do Brasil e mostrou que Corumbá tem talento, trabalho e potencial para fazer história no futsal nacional.