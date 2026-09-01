Primt Itinerante reúne 951 participantes em cinco regiões  

A segunda edição do Primt Itinerante (Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho) reuniu 951 participantes entre os dias 24 e 31 de agosto. Após a análise da documentação e dos requisitos previstos no programa, 633 inscrições foram consideradas aptas para integrar o novo Cadastro Reserva, o equivalente a 66,5% do total de atendimentos.

A ação foi organizada pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) e passou por cinco regiões de Campo Grande: Vila Popular, Vida Nova, Aero Rancho, Moreninhas e Jardim Canguru.

O próximo passo será a publicação da relação dos classificados no Diogrande. Após a divulgação, será aberto o período previsto para apresentação de recursos pelos candidatos que não foram considerados aptos nesta etapa.

Na sequência, serão publicadas no Diário Oficial as listas definitivas do Cadastro Reserva e dos primeiros convocados, contemplando ampla concorrência e cotas.

Mais de 150 classificados pelas cotas

Do total de 633 pessoas consideradas aptas, 481 foram classificadas pela ampla concorrência e 152 pelas modalidades de cotas previstas no programa. Tais modalidades contemplam públicos definidos nas regras do Primt, com critérios específicos para cada categoria, como pessoas com deficiência física, mulheres vítimas de violência doméstica e genitores de pessoas com diagnóstico de neurodiversidade.

A formação do Cadastro Reserva permite que os classificados sejam considerados em futuras convocações do programa, conforme a necessidade de preenchimento de vagas e os critérios estabelecidos para o Primt.