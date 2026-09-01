Basquete reúne alunos de dez escolas no Guanandizão

Cerca de 100 estudantes de dez escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme) entraram em quadra nesta segunda-feira (1º) para disputar o 49º Jogos Escolares da Reme (Jeres) de Basquetebol. Realizada no Guanandizão, a competição reúne equipes femininas e masculinas e continua até o dia 10 de setembro.

Promovido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac), o Jeres reúne estudantes nascidos entre 2012 e 2014 e proporciona experiências que vão além da disputa dentro das quadras.

A prática esportiva contribui para o desenvolvimento de habilidades técnicas e motoras, além de estimular a convivência e a integração entre os alunos. Para o professor Valmir Apolinário da Silva, da Escola Municipal Wilson Taveira Rosalino, o basquete também abre espaço para diferentes características e habilidades.

“Hoje não é mais uma questão só de estatura ou tamanho. A gente também coloca uma pessoa que é mais rápida, que tem velocidade e explosão muscular para dar ritmo ao jogo. Não precisa ter dois metros de altura para jogar basquete”, explicou.

Entre os estudantes da Escola Municipal Wilson Taveira Rosalino estava Arthur Fernando Santana Nader, do 9º ano. Depois da primeira partida, o aluno já demonstrava expectativa para os próximos jogos.

“Estou muito bem. Pretendo ganhar o campeonato”, contou.

Esporte que também aproxima famílias

Nas arquibancadas do Guanandizão, familiares acompanham cada partida e dividem com os estudantes a experiência da competição. Cláudia Irene Teixeira de Sousa foi uma das torcedoras presentes para apoiar o filho Pedro, que conheceu o basquete por meio das atividades oferecidas na escola.

“Quando ele descobriu, já chegou em casa falando: ‘Mãe, tem que preencher a ficha’. Desde então, acompanho sempre. Quando tem jogo, venho, assisto, apoio e filmo. É um esporte pelo qual ele se apaixonou”, contou.

Para Pedro, a presença da família também ajuda nos momentos mais desafiadores da partida.

“Ajuda, dá um gás. Na hora que está meio cansado, ajuda mais do que atrapalha”, disse.

A competição prossegue nos dias 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro, sempre no período matutino, no Guanandizão. Ao longo dos próximos dias, estudantes das escolas municipais continuarão disputando partidas e representando suas unidades de ensino nas quadras.

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