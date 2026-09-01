Senar/MS abre seleção com salários de até R$ 5,4 mil

Inscrições gratuitas podem ser feitas até 9 de setembro

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Processo seletivo oferece vagas para níveis médio e superior

O Senar/MS abriu nesta terça-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo do Edital 005/2026. Ao todo, são sete cargos disponíveis, com salários que chegam a R$ 5.463. As oportunidades de nível superior incluem Analista de Compras e Licitações, Analista de Recursos Humanos e Analista Educacional. Para essas funções, a remuneração é de R$ 5.463. Já os cargos de nível médio oferecem salários entre R$ 2.925 e R$ 3.756.

Entre os benefícios estão vale-alimentação, planos de saúde e odontológico, auxílio-creche e seguro de vida. Os requisitos variam conforme o cargo e podem incluir experiência profissional, conhecimentos específicos, carteira de habilitação e disponibilidade para viagens.

As inscrições são gratuitas e seguem até 9 de setembro. Os interessados devem consultar o edital e fazer o cadastro pelo portal do candidato, na área Trabalhe Conosco do Senar/MS. As exigências específicas de cada função devem ser verificadas antes da inscrição.

Edital e portal do candidato: https://senarms.org.br/trabalheconosco 

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