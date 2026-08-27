Juliano Ferro minimiza cena com boneca e chama jornalistas de “vagabundos”

Juliano Ferro afirmou que a gravação foi interpretada de forma equivocada e negou ter feito gestos obscenos ou incentivado violência contra mulheres

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução Instagram

Cena publicada nas redes sociais provocou críticas de mulheres e internautas pela representação de agressão e objetificação feminina

O prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro (PL), foi alvo de críticas após publicar vídeos durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo. Uma das gravações mostra o político interagindo com um manequim feminino em cenas interpretadas como violentas e de cunho sexual.

Nas imagens, Ferro aparece sobre o capô de uma caminhonete, estapeando o manequim, abraçando a boneca e fazendo insinuações. Em outro momento, o veículo passa sobre o rosto do manequim, que aparece posteriormente amassado. A cena foi acompanhada por música com conteúdo sexual.

Após a repercussão, o prefeito negou ter feito apologia à violência contra mulheres e afirmou ser pai de três filhas. Em uma transmissão ao vivo, disse que as críticas tentavam prejudicar sua imagem e afirmou que havia diversas bonecas semelhantes circulando pelo evento.

Ferro também atacou jornalistas e veículos de imprensa que noticiaram o episódio, chamando-os de “vagabundos”, “sujos” e “mentirosos”. As cenas provocaram indignação entre mulheres nas redes sociais, que questionaram a postura de um agente público e defenderam que ocupantes de cargos eletivos devem preservar uma imagem compatível com a função.

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